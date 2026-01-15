Fabricio Alvarado responde sobre caso de mujer que aparece como tesorera de Nueva República sin estar en el partido

Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República, se refirió al caso de la mujer que hizo una denuncia pública porque aparece en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como tesorera de esa agrupación política, sin ser integrante de la misma.

Franciny Blanco Jiménez, vecina de Hojancha, Guanacaste, se enteró, de pura casualidad, que su nombre aparece inscrito como parte de la estructura del partido. Estaba llevando a cabo un proceso de capacitación en el TSE para ser auxiliar en las próximas elecciones y cuando la iban a juramentar le dijeron que no podían porque aparece inscrita en la agrupación.

Fabricio Alvarado se refirió a la denuncia que hizo una mujer inscrita como tesorera de Nueva República. (Rafael Pacheco)

Ella reconoce que hace años formó parte de Nueva República, pero asegura que renunció hace ya un buen tiempo. Incluso, ya después de haber dejado el partido, había sido auxiliar del TSE en procesos electorales y nunca había tenido problemas de ese tipo.

También sostiene que no dio ninguna autorización para que le dieran el cargo, por eso se siente tan indignada.

Fabricio Alvarado dice que la elección se hizo conforme a la ley

La Teja consultó a Fabricio Alvarado sobre el tema y él confirmó que Franciny aparece en la estructura de Hojancha, además, defendió el proceso de renovación de estructuras de Nueva República.

“Nosotros tramitamos todos los nombramientos con el aval de las personas que se nombran y con base en los procedimientos legales existentes. En este caso, al igual que con todas nuestras asambleas cantonales, contamos con la fiscalización del delegado del TSE; la elección se hizo conforme a la ley y la asamblea fue avalada también por el órgano electoral competente; caso contrario, nos hubieran hecho una prevención.

Franciny Blanco denuncia que aparece inscrita en un cargo en el Partido Nueva República, cuando ni forma parte de él. (Tomada de Facebook)

“Sin embargo, hemos contactado a nuestra dirigencia de la zona para que le colabore con la tramitación de la renuncia y nosotros gustosos haremos los trámites necesarios para que ella deje de estar vinculada al partido”, manifestó Alvarado.

El candidato señaló que la renovación de estructuras se dio en el 2023, pero Franciny sostiene que ella había dejado la agrupación desde mucho antes.