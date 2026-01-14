Contraloría revela caos en el CNP: Deudas millonarias, comida vencida y sistema informático que no funciona

Un reciente informe de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), emitido en diciembre de 2025, encendió las alarmas sobre la viabilidad del Consejo Nacional de Producción (CNP).

La investigación concluye que la gestión de la institución presenta un incumplimiento generalizado de la normativa técnica y legal, poniendo en riesgo la continuidad de servicios esenciales como el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

CGR encontró serias fallas en al CNP que ponen en riesgo su continuidad. (CNP)

Caos financiero: Deudas vencidas y falta de liquidez

Uno de los hallazgos más alarmantes es la crítica situación de flujo de caja. La Contraloría señala que el CNP “no recupera oportunamente sus cuentas por cobrar, incumple los plazos de pago a sus proveedores y no devuelve los recursos utilizados del Fideicomiso CNP–BCR 3412″.

LEA MÁS: Esto es lo que se puede hacer y lo que no mientras está incapacitado, según el reglamento de la CCSS

El CNP enfrenta un grave problema de morosidad:

Deuda del MEP: El Ministerio de Educación Pública adeuda un saldo cercano a los ¢16 mil millones a la Dirección Regional Central, de los cuales el 96% ya está vencido .

El Ministerio de Educación Pública adeuda un saldo cercano a los a la Dirección Regional Central, de los cuales el . Atraso con proveedores: El CNP tarda, en promedio, 138 días en pagar a sus proveedores, a pesar de que la norma establece plazos de 30 a 60 días.

El CNP tarda, en promedio, a sus proveedores, a pesar de que la norma establece plazos de 30 a 60 días. Fideicomiso agotado: El fondo revolutivo del Fideicomiso CNP-BCR 3412 se encuentra agotado en un 91% debido a que la institución no ha reintegrado los recursos desde 2022.

El MEP tiene una deuda millonaria con el CNP. (Jorge Navarro)

Desperdicio de alimentos y bodegas sin control

La auditoría también desnudó una gestión deficiente en el Centro de Distribución Institucional (CEDI). Se detectaron pérdidas millonarias por alimentos vencidos, daños mecánicos y contaminación por roedores:

Pérdidas millonarias: Solo en 2024 se registraron ¢1.096 millones en pérdidas por faltantes de inventario.

Solo en 2024 se registraron por faltantes de inventario. Comida a la basura: Entre diciembre de 2022 y octubre de 2025 se desecharon más de 6 toneladas de arroz, 3.7 toneladas de frijoles y más de 5.600 latas de atún.

LEA MÁS: ¿Podría Donald Trump intervenir en las elecciones de Costa Rica como lo hizo en Argentina y Honduras?

Falla en vigilancia: El sistema de videovigilancia de las bodegas presenta puntos ciegos y baja resolución, lo que impide detectar irregularidades o posibles sustracciones.

El sistema de videovigilancia de las bodegas presenta puntos ciegos y baja resolución, lo que impide detectar irregularidades o posibles sustracciones. Falta de control en inventario: El CNP carece de mecanismos que permitan aplicar la rotación de inventarios bajo el método PEPS (Primeros en Entrar, Primeros en Salir), que tiene como fin evitar que los productos se venzan.

Urge que se corrijan los controles en el CNP. (Cortesía)

Un sistema informático de $1.4 millones que no funciona

A pesar de haber contratado un nuevo sistema de información con RACSA en 2023, la plataforma no ha logrado resolver las necesidades operativas.

El informe señala que el sistema presenta fallas estructurales que obligan a realizar pedidos por correos o llamadas, perdiendo la trazabilidad de los procesos.

LEA MÁS: Sofía Guillén explica qué es una licencia de maternidad tras fuerte crítica de viceministro

Además, existe una incertidumbre financiera total sobre cómo se pagarán las suscripciones del sistema después de septiembre de 2026, las cuales tienen un costo estimado de USD 1.4 millones anuales. Actualmente, la institución utiliza credenciales compartidas entre usuarios, lo que representa una vulnerabilidad crítica de seguridad.

Los inventarios no tiene los controles necesarios. (Archivo)

Irregularidades en recursos humanos

La gestión del personal tampoco escapa a los cuestionamientos. La CGR determinó que el CNP mantiene 28 puestos de confianza sin base legal que los respalde. Además, el 21% de los nombramientos en estos puestos carece de evidencia que acredite el cumplimiento de requisitos mínimos, como grados académicos o conocimientos de idiomas.

Ante estos hallazgos, la Contraloría ha emitido disposiciones de acatamiento obligatorio para que la junta directiva y la presidencia ejecutiva presenten planes de empleo público y mecanismos de control de inventarios y cobro antes de mediados de 2026.

*Esta nota fue hecha con ayuda de IA y revisada por un periodista y un editor*