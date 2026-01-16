¿Dónde está la “papelera” de WhatsApp y cómo recuperar chats y archivos borrados?

WhatsApp no dispone de una papelera de reciclaje como otros sistemas, pero sí ofrece una alternativa para recuperar mensajes, conversaciones y archivos eliminados mediante su sistema de copias de seguridad, siempre que estas se encuentren activas y no hayan sido sobrescritas.

La copia de seguridad, lo más parecido a una papelera

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con copias de seguridad en la nube. (KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP)

A diferencia de otras plataformas, WhatsApp no guarda los historiales de chat en sus servidores. Por razones de privacidad y cifrado, los mensajes se almacenan únicamente en el dispositivo del usuario y en las copias de seguridad que la propia aplicación genera de forma periódica.

En teléfonos Android, los respaldos se guardan en Google Drive, mientras que en iPhone se almacenan en iCloud. Por esta razón, no existe una “papelera de WhatsApp” accesible para recuperar contenido borrado de forma directa.

Según Infobae, la única forma de recuperar mensajes eliminados es contar con una copia de seguridad previa. Si el contenido fue borrado después del último respaldo, es posible restaurarlo. Sin embargo, si la copia se actualizó tras la eliminación, la información se pierde de manera definitiva.

Para verificar si existe un respaldo, los usuarios de Android deben ingresar a Google Drive y revisar la sección “Copias de seguridad”. En iPhone, el proceso se realiza desde iCloud, dentro de la gestión del almacenamiento de la cuenta.

Cómo recuperar conversaciones y archivos borrados

WhatsApp permite restaurar el historial de chats siguiendo un procedimiento específico. El primer paso es desinstalar la aplicación del teléfono y luego volver a instalarla desde la tienda oficial.

Tras verificar el número de teléfono —y el Apple ID en el caso de iPhone—, la aplicación detectará automáticamente la copia de seguridad disponible y mostrará la opción “Restaurar historial de chats”. Al seleccionarla, se recuperan mensajes, fotos, audios y documentos incluidos en el respaldo.

Es importante considerar que solo se restaura la información contenida en la última copia de seguridad. Los mensajes enviados o recibidos después de ese respaldo se perderán. Además, para que los videos se recuperen, debe estar activada previamente la opción “Incluir videos” en la configuración del backup.

Chat mensajería WhatsApp (Shutterstock)

Vaciar chats y liberar espacio sin borrar contactos

Además de recuperar información, WhatsApp ofrece herramientas para liberar espacio sin eliminar contactos ni salir de grupos. Los usuarios pueden vaciar chats individuales o grupales ingresando a la conversación, seleccionando las opciones y eligiendo “Vaciar chat”.

También es posible vaciar todos los chats desde Ajustes, en la sección “Historial de chats”, donde la aplicación permite decidir si se eliminan los archivos multimedia de la galería y los mensajes destacados.

Este proceso no elimina los grupos ni la lista de conversaciones visibles. No obstante, una vez que se genera una nueva copia de seguridad, cualquier historial anterior se pierde de forma definitiva.

Nota realizada con ayuda de IA