Sigue la tecnología actual dándose la mano con la medicina para lograr resultados más rápidos y en mayor cantidad.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) celebra que tiene un avance tecnológico muy importante.

El hospital San Juan de Dios tiene un robot que se encarga de agilizar el sistema preanalítico de las muestras hormonales.

Robot identifica en segundos si una persona tiene tumores, problemas con la próstata o con la diabetes. (Hospital San Juan de Dios/Cortesía)

“Gracias a este sistema, ahora los pacientes que necesitan sus resultados de análisis sobre marcadores hormonales los pueden tener listos incluso el mismo día, mientras que antes debían esperar hasta 3 días para obtener sus resultados”, explica la CCSS.

LEA MÁS: Conozca a Rosa, un robot especializado en cirugías de reemplazo de rodillas en dos hospitales del país

El doctor Oscar Guevara Sánchez jefe del laboratorio dijo: “el sistema vino a automatizar el proceso, entonces actualmente se analizan por día entre 1.600 y 2.000 muestras, mientras que antes teníamos un rezago de tres mil muestras”.

Gracias este robot se logran sacar dos mil muestras cada veinticuatro horas. Algunos de los exámenes que este sistema procesa son: antígeno prostático, tiroides, hormonas femeninas, cortisol, marcadores tumorales y control de diabetes con insulina.

El robot puede analizar 2 mil muestras cada 24 horas. (Hospital San Juan de Dios/Cortesía)

Cuando un robot se mezcla con la salud tiene muchos beneficios tanto para los especialistas como para los asegurados, y uno de los más importantes en que se baja el riesgo de contaminación de las muestras; ya que tienen menor manipulación una vez que entran al robot.

LEA MÁS: Llegó como migrante y hoy crea zapatos en Costa Rica: la historia de Enrique

El doctor Guevara agrega: “el equipo está en la capacidad de mantener la muestra almacenada mientras espera el resultado y determinar luego de 50 minutos si es necesario una nueva prueba o de lo contrario enviarla a archivo”

Antes el San Juan de Dios tenía una pega de 3 mi muestras, ahora está al día gracias a la tecnología. (Hospital San Juan de Dios/Cortesía)

LEA MÁS: Elecciones 2026: Votar en España a una costarricense le costará casi 200 mil colones

La inversión que hace la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por año es de 700 mil dólares (unos 350 millones de colones), por el tema de análisis de las muestras.