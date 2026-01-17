Elecciones 2026: Votar en España a una costarricense le costará casi 200 mil colones

El próximo domingo 1.° de febrero serán las elecciones en Costa Rica en las que se elegirá el presidente número 50 desde 1948, cuando se fundó la Segunda República.

Ese día votarán 77.097 jóvenes con 25 años; de estos, 38.121 son mujeres y una de ellas vive en España y se llama Valeria Solano Rodríguez.

Valeria nació en el barrio San José Sur de Atenas (Alajuela), fue a la escuela Barrio Jesús y al Colegio Bilingüe de Palmares.

Valeria ama esta foto porque es de las elecciones presidenciales del 2018. Votó por primera vez en España. (Cortesía/Cortesía)

En el 2018 se fue para España a estudiar periodismo y ya no regresó más porque ahí le fue apareciendo trabajito una vez que se graduó de su carrera. Ahora vive en Pamplona.

Es una costarricense que ama por los cuatro costados a su patria, por eso no tiene la menor duda de que irá a votar el próximo 1.° de febrero, aunque eso le signifique gastar casi 200 mil colones para viajar de Pamplona a Madrid, que es donde está el centro de votación, en la embajada de Costa Rica en España.

Esta joven de 25 años es tiktokera y fue en esta red social que la conocimos, ya que hizo un video explicando, precisamente, que para ella ir a votar no era gratis, pero que, lo hace con demasiado amor patrio.

Nosotros la contactamos y nos enumeró los gastos que debe hacer para lograr el voto. Lo primero que nos explicó es que entre Pamplona y Madrid hay 386 kilómetros. Ella está empadronada en la embajada tica en la capital española.

Por la distancia, tiene que comenzar su viaje desde el sábado 31 de enero. La viajada equivale a 180 euros en trenes y 80 euros por la noche de hotel del 31 de enero al 1.° de febrero.

Como es lógico, durante el viaje tiene que comer. Calculó que son unas 3 comidas y que cada una le costará unos 20 euros, para un total de 60 euros en alimentación. En total, ocupará 320 euros, unos 184.000 colones.

La tica está en Pamplona y debe viajar a Madrid para poder votar. (Cortesía/Cortesía)

Ama la democracia

“Jamás he dudado en mi deber cívico del voto, por eso hago el viaje. Lo hago por nuestra amada democracia. Será la segunda vez que vote en España. Votar es una responsabilidad de todo costarricense, por eso voto”, es lo primero que nos explica.

Cuenta Valeria que hace unos cinco días, cuando publicó su primer video sobre que su voto no era gratuito, recibió muchos comentarios; uno de ellos le cuestionaba el voto, ya que ella no vive la realidad costarricense.

“Claro que vivo la realidad costarricense a diario. Mi familia, amigos y toda la gente que amo está en Costa Rica. Todo lo que afecte a mis seres amados me afecta a mí. Aunque muchos como yo dejamos el país, tenemos una responsabilidad muy grande con la patria: elegir al presidente con nuestro voto”, explica.

¿No siente que es mucha plata gastada por un voto? “Es que yo no lo veo como un gasto, jamás. Es una inversión para nuestra democracia. No solo es el dinero como tal, también el tiempo, sacar un fin de semana para viajar. Nuestra democracia se lo merece”, responde.

Vean la belleza patriótica. Así luce el balcón del apartamento donde vive Valeria en Pamplona. (Cortesía/Cortesía)

Emocionada como hace 4 años

“Será mi segundo voto en España y recuerdo que la ilusión que sentí hace cuatro años, es la misma que siento hoy. Estoy contando los días para hacer el viaje. En verdad que hablamos de una fiesta patriótica que muy pocos países en el mundo disfrutan.

“La primera vez, que también viajé a Madrid desde Pamplona, fue como un viaje totalmente desconocido: no sabía qué me iba a encontrar, si habría ticos para hablar; en fin, todo era nuevo y desconocido. Fui por puro amor a la patria, pero no sabía nada de nada”, comenta.

El voto tico en el extranjero

País Hombres Mujeres Total Estados Unidos 22.964 21.616 44.580 España 1.194 1.494 2.688 Canadá 1.122 1.010 2.132 Nicaragua 999 1.095 2.094 Panamá 885 1.065 1.950 México 856 886 1.742 Alemania 821 805 1.626 Colombia 492 586 1.078 Reino Unido 419 530 949 Francia 361 531 892

Para el 1.° de febrero, la cosa ha cambiado mucho para Valeria. Resulta que ya tiene contactos de ticos en Madrid, quienes le han confirmado que se van a reunir en una pequeña celebración costarricense como parte de las votaciones y le ilusiona mucho compartir su amor patrio con otros ticos.

La tica con su abuelo (Manuel) y su novio español a quien ya hizo aficionado de la Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

“Lo que pasó en las elecciones pasadas me motiva mucho más a votar. Fueron unas elecciones con demasiado abstencionismo, fue histórico y eso como ticos nos invita a pensar mucho en nuestro país, en la democracia y ese derecho que tenemos. Los ticos en las últimas elecciones hemos dejado que el presidente del país lo decida una minoría… ¡Hay que salir a votar!”, pide con voz patriótica.

Gran mensaje

El video en TikTok que hizo Valeria tenía un gran objetivo: “Quiero mostrarles a todos los ticos que viven en Costa Rica que hay muchos fuera del país moviéndonos para votar, que vamos a pedir vacaciones, que haremos gastos grandes y todo por la democracia.

Para Mí Votar Es Carísimo Y Aún Así No Dudo En Hacerlo

“Es un video para motivar a la gente para que salga a votar. La gran mayoría de votantes en Costa Rica tienen su centro de votación a menos de 200 metros y no votan.

Con este material electoral se topará Valeria cuando le toque votar el próximo 1 de febrero. (TSE/Cortesía)

“Eso no puede seguir así. Cuando uno habla de Costa Rica, los extranjeros se sorprenden de nuestra democracia tan antigua y de que casi no hemos tenido líderes autoritarios, que nos defendamos ante el mundo solo con democracia. Eso hay que fortalecerlo”, dice.

Antes de despedirnos de la tica en España, nos dejó un mensaje final: “La cantidad de jóvenes que votaremos en las próximas elecciones es enorme, por eso decidimos mucho. La mayoría usa plataformas digitales, por eso les hablé por ahí. Hay que informarse bien y votar”, concluye.