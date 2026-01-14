Niños y jóvenes también votarán este 1 de febrero en el Museo de los Niños, este será el horario

Los niños también podrán ejercer su voto el próximo 1 de febrero en el Museo de los Niños. (Gesline Anrango)

Mientras miles de adultos se preparan para ejercer su derecho al voto este domingo 1.º de febrero, en el Museo de los Niños también se vivirá una verdadera fiesta electoral, pero protagonizada por los más pequeños de la casa.

Por quinta edición consecutiva, el “Castillo de los Sueños” realizará las Elecciones Infantiles y Juveniles 2026, una iniciativa que busca sembrar desde temprano los valores de la democracia.

Las urnas estarán abiertas de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. y podrán participar niños, niñas y jóvenes entre los 3 y los 17 años, quienes elegirán de manera simbólica al candidato presidencial de su preferencia.

Los más pequeños, así como aquellos que presenten alguna discapacidad o casos especiales, podrán ingresar acompañados por un adulto que los asista durante el proceso.

Según explicó Mónica Riveros Rojas, directora ejecutiva del Museo de los Niños, esta actividad es una herramienta clave para la formación cívica.

“A través de este ejercicio, los menores aprenden la importancia de la participación, el respeto por las opiniones diversas y comprenden que su voz tiene valor”, señaló.

Igual que los adultos

La dinámica será prácticamente idéntica a la que vivirán los adultos en todo el país, con el objetivo de que los mini votantes tengan una experiencia significativa, participativa e inolvidable.

En total, se habilitarán 15 mesas de votación, atendidas por personal del Museo de los Niños y del Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Para el TEC, participar en esta actividad es parte de su compromiso social. Así lo afirmó Ronald Bonilla Rodríguez, director del Campus Tecnológico Local San José, quien destacó que estas elecciones envían un mensaje claro: “la democracia se construye día a día y todas las personas, sin importar la edad, pueden fortalecerla”.

El Museo de los Niños tendrá 15 mesas votantes para que los niños y jóvenes lleguen a votar. (Mayela Lopez/Mayela López)

La participación en las Elecciones Infantiles y Juveniles será totalmente gratuita. Eso sí, las familias que desean ingresar luego a las salas interactivas del Museo, deberán cancelar la entrada regular de ¢2.000 colones por persona.

El conteo de votos se realizará una vez cerradas las mesas y, tras la autorización del Tribunal Supremo de Elecciones, los resultados oficiales se darán a conocer en las redes sociales del Museo de los Niños y del TEC.

