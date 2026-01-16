TSE investiga presunta propaganda religiosa a favor de candidata presidencial

Una fuerte polémica estalló en el ambiente político tras conocerse que un grupo de pastores evangélicos estaría incitando a sus fieles a votar por la candidata Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO). La situación es tan grave que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ya abrió una investigación de oficio.

Así lo comunicó Andrei Cambronero, jefe del Despacho de la Presidencia del TSE.

“La Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos inició ayer una investigación de oficio, ya que, al tratarse de una eventual y presunta falta electoral, se puede actuar de oficio y también se ha recibido una gestión por parte de la agrupación política Alianza Costa Rica Primero (del candidato Douglas Caamaño) que se encuentra en fase de admisibilidad”, dijo.

Foro Mi País realizó una actividad en Tibás, donde se les entregó un folleto a los líderes evangélicos para que inciten a sus fieles a votar por Laura Fernández. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Cambronero explicó que se está realizando una investigación preliminar para determinar si se inicia un proceso sancionatorio.

¿Qué ocurrió?

Resulta que la organización Foro Mi País instruyó a los pastores para que les pidan a los fieles que le den el voto al Partido Pueblo Soberano (PPSO).

En redes sociales se divulgaron imágenes de los panfletos que se les entregaron a los líderes religiosos, en los cuales se señalaban una serie de razones por las cuales debían votar por la candidata Laura Fernández.

Sin embargo, esto es ilegal, pues el Código Electoral y la Constitución Política señalan las prohibiciones de propaganda por parte de líderes religiosos.

El artículo 136 del Código Electoral indica: “Es prohibida toda forma de propaganda en la cual, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía, en general, o a los ciudadanos, en particular, a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas”.

Foro Mi País ordenó a los pastores evangélicos a incitar a sus fieles para que voten por la candidata de Pueblo Soberano, lo cual está prohibido según el Código Electoral y la Constitución Política. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Por otra parte, el artículo 28 de la Constitución Política señala: “No se podrá, sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas”.

Andrei Cambronero recordó que el incumplimiento de alguno de estos artículos se sanciona con multa.

En la actividad donde se habrían entregado los panfletos participaron varios integrantes del PPSO. La candidata a la presidencia, Laura Fernández, no asistió.

¿Qué decían los folletos?

Los folletos que fueron entregados a un grupo de líderes evángelicos el jueves 15 de enero en un encuentro realizado en el Templo Bíblico en Tibás contenían razones por las cuales los fieles debían votar por Laura Fernández.

Una de ellas es que el mandatario Rodrigo Chaves “cumplió y doña Laura Fernández dio testimonio de trabajo por el sector de su lado”.

La segunda razón es que la candidata “está comprometida con los cristianos evangélicos”, pese a que ella hace unos meses afirmó que era católica.

En el folleto también se señala una serie de acuerdos que la administración Chaves Robles habría cumplido, por ejemplo, que no apoyara la ideología de género ni las iniciativas de despenalización del aborto, la derogación y cambio de la norma técnica del aborto y que aceptó la propuesta del Foro Mi País del nombramiento de Anna Katharina Müller como ministra de Educación Pública.

El folleto contenía las razones por las cuales los evangélicos tenían que votar por Laura Fernández en las elecciones del 1 de febrero. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Asimismo, se puede leer algunos “compromisos” de Laura Fernández para los evangélicos como darles curules en la Asamblea Legislativa, promover el proyecto de Ley especial para organizaciones religiosas, darles puestos en la Defensoría de los Habitantes, Poder Judicial y la Cancillería, entre otros.

El PPSO negó que se les ofreciera puestos en el gobierno a los evangélicos.

Alianza Evangélica se desligó

La Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) emitió un comunicado para desligarse totalmente de la actividad en Tibás y aclarar que el Foro Mi País no es su brazo político.

“La FAEC conoce el accionar del Foro, movimiento cívico que opera de manera autónoma de acuerdo con su propia visión y objetivos. No obstante, dicho conocimiento no constituye ni debe interpretarse como un endoso institucional de la FAEC a sus posturas, opiniones, análisis o acciones específicas, las cuales son de exclusiva responsabilidad de sus miembros”, indicó.

