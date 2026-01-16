El acumulado de la JPS sigue creciendo y ya suma ₡465 millones

El acumulado de la Junta de Protección Social (JPS) está cada vez más jugoso.

Tras no salir en el sorteo del martes 13 de enero, el monto pegó un brinco y ahora se sitúa en 465 millones de colones, en dos emisiones.

Para el sorteo de este viernes 16 de enero, las probabilidades de que alguien se vuelva millonario aumentan, pues en la tómbola quedan 54 bolitas con premios extra y una con la palabra “acumulado”.

¿Qué salió en el sorteo del acumulado el martes?

Aunque el acumulado se quedó guardado el martes, la JPS repartió alegría con un premio extra.

El monto de 2.000.000 colones favoreció al número 33 con la serie 747.

Es importante recordar que el acumulado se niega a salir desde el pasado 28 de diciembre, cuando se repartió en el segundo sorteo de Consolación.

Si la suerte sigue esquiva y no sale este viernes, el monto aumentará otros 25 millones de colones para el sorteo de este domingo 18 de enero.

El acumulado de la JPS aumentará si no sale en el sorteo de este viernes. (Jose Cordero/José Cordero)

Hoy hay Chances

Este viernes 16 de enero se jugará el sorteo de Chances a las 7:30 p.m.

El premio mayor de este juego es de 120 millones de colones por emisión, es decir, 240 millones en total.

Si usted quiere probar su suerte para ver si se hace millonario, puede comprar su número favorito con los chanceros o en el sitio web de la Junta.

Recuerde que la fracción tiene un monto de 1.500 colones y el entero, de 5 fracciones, 7.500 colones.

