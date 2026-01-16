TSE toma acciones ante denuncia de privado de libertad de cara a las elecciones

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tomó medidas en relación con una denuncia que un privado de libertad realizó por presuntas irregularidades en las cárceles de cara a las elecciones.

La denuncia señala que, al parecer, se están reteniendo y hasta destruyendo cédulas de identidad de los reclusos.

Además, supuestamente, se están realizando traslados de privados de libertad a otros centros penitenciarios donde no pueden ejercer su voto.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) dio una serie de medidas en relación con la denuncia de un privado de libertad sobre presuntas irregularidades en cárceles de cara a las elecciones. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Ante estos reclamos, los magistrados emitieron algunas medidas:

El Registro Civil debe realizar una visita al centro penitenciario Jorge Arturo Montero (La Reforma) para determinar qué personas privadas de libertad necesitan o quieren un nuevo documento de identidad para que se realice su reimpresión.

Las autoridades electorales recordaron a la Dirección General de Adaptación Social y a la dirección de la cárcel donde se encuentra recluida la persona que presentó la denuncia, que deben informar los traslados de los reclusos a otro centro penitenciario para modificar los padrones electorales, así pueden realizar su voto.

Por otra parte, el TSE le ordenó a la Dirección del Registro Electoral que valore enviar a un funcionario electoral al centro penitenciario el día de las elecciones para vigilar el proceso.

Asimismo, recordó a las autoridades penitenciarias que los privados de libertad deben portar consigo las cédulas de identidad, es decir, no pueden retenerlas.

El Tribunal también ordenó que se inicien las pesquisas preliminares para determinar si los hechos son ciertos o no.

Ministerio de Justicia negó acusaciones

El viceministro de Justicia, Nils Ching, negó hace unos días los reclamos que presentó el privado de libertad ante el TSE.

“El material y el sonido a través del pódcast y otras informaciones (...) está siendo escuchado por los privados de libertad”, comunicó.

“Es falso, totalmente falso, que se les haya quitado o destruido las cédulas de identidad. Igualmente, es falso que se les haya retirado el material electoral. Respecto a los traslados masivos de personas para que no puedan votar, es totalmente falso”, agregó.

El Ministerio de Justicia negó que se estén realizando traslados masivos ni que se estén destruyendo ni reteniendo cédulas de identidad. (Ministerio de Justicia)

