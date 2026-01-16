El MEP publica la lista de útiles escolares sugerida para secundaria

¿Tiene hijos en el colegio? El Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer, este viernes 16 de enero, la lista de útiles escolares sugerida para secundaria.

La lista publicada por las autoridades educativas está dirigida a los estudiantes de tercer ciclo y de educación diversificada.

El MEP recomendó a los padres de familia y a los encargados de los jóvenes, que revisen los implementos del año pasado que estén en buen estado para reutilizarlos en este nuevo año lectivo.

El MEP publicó la lista de útiles escolares sugerida para los estudiantes de secundaria. (MEP/MEP)

¿Qué útiles escolares se necesitan para colegio?

Esta es la lista sugerida que compartió el MEP para los estudiantes de secundaria:

Un cuaderno de 100 hojas para cada asignatura

Un cuaderno de 50 hojas para educación para el hogar

Un cuaderno cuadriculado

Un juego de geometría

Un compás (opcional)

Una tijera escolar de punta redonda

Una caja de lápices de color

Una calculadora científica básica

Cinco bolígrafos de tres colores

Dos borradores para lápiz

Una caja de lápices de grafito

Un tajador

Una goma blanca de 120 gramos

Doce carpetas tamaño carta

Dos paquetes de 100 hojas blancas tipo bond 20

Dos paquetes de 100 hojas rayadas tipo bond 20

Un paquete de fichas blancas

Un paquete de papel de construcción de colores

Un diccionario básico de lengua española

Tabla periódica internacional de elementos químicos

Una Constitución Política vigente para todos los niveles (sétimo a undécimo y duodécimo año)

Un mapa físico-político de Costa Rica y un planisferio

Un paquete de fundas plásticas tamaño carta para artes plásticas

Una flauta dulce u otro instrumento musical melódico en coordinación con el centro educativo

Un cuaderno de pentagrama

Un dispositivo de memoria USB (llave maya)

Gabacha o delantal para artes industriales, según normativa de cada centro edcuativo

Un kit de limpieza bucal con un cepillo de dientes del tamaño acorde a su edad y una pasta dental

Las familias tienen tiempo antes del 23 de febrero para comprar los útiles escolares. Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Recomendaciones para mamás y papás

El MEP compartió una serie de recomendaciones para los papás y mamás a la hora de adquirir los artículos.

Una de ellas es que deben comparar los precios y calidad de productos antes de comprarlos.

Además, deben verificar que el producto que van a comprar se encuentre en buen estado.

Por otra parte, las autoridades educativas advirtieron que los útiles con imágenes alusivas a personajes de moda pueden distraer a los estudiantes en clase, por lo que es mejor optar por lo sencillo.

