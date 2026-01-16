El MEP publica la lista de útiles escolares sugerida para secundaria

¿Tiene hijos en el colegio? El Ministerio de Educación Pública (MEP) dio a conocer, este viernes 16 de enero, la lista de útiles escolares sugerida para secundaria.
La lista publicada por las autoridades educativas está dirigida a los estudiantes de tercer ciclo y de educación diversificada.
El MEP recomendó a los padres de familia y a los encargados de los jóvenes, que revisen los implementos del año pasado que estén en buen estado para reutilizarlos en este nuevo año lectivo.
¿Qué útiles escolares se necesitan para colegio?
Esta es la lista sugerida que compartió el MEP para los estudiantes de secundaria:
- Un cuaderno de 100 hojas para cada asignatura
- Un cuaderno de 50 hojas para educación para el hogar
- Un cuaderno cuadriculado
- Un juego de geometría
- Un compás (opcional)
- Una tijera escolar de punta redonda
- Una caja de lápices de color
- Una calculadora científica básica
- Cinco bolígrafos de tres colores
- Dos borradores para lápiz
- Una caja de lápices de grafito
- Un tajador
- Una goma blanca de 120 gramos
- Doce carpetas tamaño carta
- Dos paquetes de 100 hojas blancas tipo bond 20
- Dos paquetes de 100 hojas rayadas tipo bond 20
- Un paquete de fichas blancas
- Un paquete de papel de construcción de colores
- Un diccionario básico de lengua española
- Tabla periódica internacional de elementos químicos
- Una Constitución Política vigente para todos los niveles (sétimo a undécimo y duodécimo año)
- Un mapa físico-político de Costa Rica y un planisferio
- Un paquete de fundas plásticas tamaño carta para artes plásticas
- Una flauta dulce u otro instrumento musical melódico en coordinación con el centro educativo
- Un cuaderno de pentagrama
- Un dispositivo de memoria USB (llave maya)
- Gabacha o delantal para artes industriales, según normativa de cada centro edcuativo
- Un kit de limpieza bucal con un cepillo de dientes del tamaño acorde a su edad y una pasta dental
Recomendaciones para mamás y papás
El MEP compartió una serie de recomendaciones para los papás y mamás a la hora de adquirir los artículos.
Una de ellas es que deben comparar los precios y calidad de productos antes de comprarlos.
Además, deben verificar que el producto que van a comprar se encuentre en buen estado.
Por otra parte, las autoridades educativas advirtieron que los útiles con imágenes alusivas a personajes de moda pueden distraer a los estudiantes en clase, por lo que es mejor optar por lo sencillo.
