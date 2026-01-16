Estas son las listas de útiles escolares del MEP para primaria en 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP)publicó este viernes 16 de enero las listas de útiles escolares sugeridas para cada nivel educativo a un mes de que se inicien las lecciones.

Los estudiantes vuelven a las aulas el próximo 23 de febrero, unas semanas después de las capacitaciones de los docentes, según el calendario del MEP, por lo que, los padres de familia o encargados pueden aprovechar para comprar los útiles escolares.

Karolina Artavia Mendoza, directora de Desarrollo Curricular, recordó la importancia de reutilizar implementos del año pasado que estén en buen estado para ahorrar unos colones.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) publicó las listas de los útiles escolares para primaria. (JOHN DURAN)

Preste atención a las listas para primaria:

I Ciclo (primero, segundo y tercer grado)

Un cuaderno de 100 hojas por asignatura (español, estudios sociales, matemática, ciencias y lengua extranjera).

Un cuaderno de 50 hojas cuadriculadas para matemáticas.

Un cuaderno de caligrafía de 50 hojas.

Un cuaderno de 50 hojas o carpeta con hojas blancas para educación musical.

Un fólder de prensa plástica con 25 hojas blancas o un cuaderno de 25 hojas para artes industriales.

Un fólder con prensa plástica con 25 hojas blancas para educación para el hogar.

Un fólder con prensa plástica con 50 hojas blancas o un cuaderno de dibujo para artes plásticas.

Un fólder con prensa plástica y 20 hojas rayadas o un cuaderno de 50 hojas para educación física.

Un cuaderno de 50 hojas o fólder con 50 hojas para educación religiosa.

Un juego de geometría.

Caja con doce lápices de colores.

Una tijera de escolar (pequeña de metal o plástica, preferiblemente con punta roma o redondeada).

Un borrador para lápiz de grafito.

Una caja de lápices de grafito.

Un tajador plástico.

Una goma blanca o en barra.

Un paquete de 100 hojas blancas de papel tipo bond 20.

Un papel de 100 hojas rayadas de papel tipo bond 20.

Un diccionario de la lengua española con letra grande o legible.

Un bloc de papel de construcción.

Una caja de pinturas témperas con colores primarios (rojo, amarillo y azul) y un pincel número 4, 6 u 8 o los que tengan disponibles para artes plásticas.

Un kit de limpieza bucal que tenga al menos un cepillo dental del tamaño acorde a su edad y una pasta dental.

Bloqueador solar y una botella con agua (si los estudiantes necesitan salir de su recinto de formación y son expuestos a los rayos solares).

Un cuaderno cuadriculado de 50 hojas (para segundo y tercer grado).

Un ábaco vertical (opcional para segundo y tercer grado).

Un diccionario básico bilingüe de español-francés o español-italiano (para segundo y tercer grado, según la lengua extranjera que reciban).

Un mapa escolar físico-político de Costa Rica (para tercer año).

Un compás (para tercer grado).

Una flauta dulce u otro instrumento musical melódico disponible (a partir de tercer grado).

Los estudiantes volverán a las aulas el 23 de febrero, según el calendario escolar del MEP. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

II Ciclo (cuarto, quinto y sexto grado)

Un cuaderno de 100 hojas por asignatura (español, estudios sociales, matemática, ciencias y lengua extranjera).

Un cuaderno de 50 hojas cuadriculadas para matemáticas.

Un cuaderno de 50 hojas o carpeta con 50 hojas y una flauta dulce u otro instrumento musical melódico disponible para educación musical.

Un fólder con prensa plástica con 50 hojas blancas y un cuaderno cuadriculado de 50 hojas para artes industriales.

Un fólder con prensa plástica con 25 hojas blancas para educación para el hogar.

Un fólder con prensa plástica con 50 hojas blancas o un cuaderno de dibujo para artes plásticas.

Un fólder con prensa plástica y 20 hojas rayadas o un cuaderno de 50 hojas para educación física.

Un cuaderno de 50 hojas o fólder con 50 hojas para educación religiosa.

Un juego de geometría.

Un compás.

Una caja con doce lápices de colores.

Tres bolígrafos de colores diferentes.

Una tijera escolar pequeña (de metal o plástica, preferiblemente con punta roma o redondeada).

Un borrador para lápiz de grafito.

Un mapa físico-político de Costa Rica.

Una caja de lápices de grafito.

Un tajador plástico.

Una goma blanca o de barra.

Ocho carpetas de tamaño carta.

Una calculadora básica.

Un cuaderno cuadriculado de 50 hojas.

Un paquete de 100 hojas blancas de papel tipo bond 20.

Un paquete de 100 hojas rayadas de papel tipo bond 20.

Un diccionario de la lengua española.

Un diccionario básico bilingüe de español-francés o español-italiano (según la lengua extranjera que reciba).

Un bloc de papel de construcción.

Una caja de pinturas témperas (blanco, negro, rojo, amarillo y azul) y un pincel número 4, 6, 8, 10 o 12 o los que tengan disponibles para artes plásticas.

Un escalímetro.

Un kit de limpieza bucal que tenga un cepillo bucal del tamaño acorde a su edad y una pasta dental.

Un bloqueador solar y una botella con agua en caso de que salga de su recinto de formación y se vea expuesto a los rayos solares.

El MEP incluyó un kit de limpieza bucal, un bloqueador solar y una botella con agua en las listas de útiles escolares para primaria. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

