Arranca proceso de liquidación de Coopeservidores y Desyfin ¿Cómo y cuándo recuperar el dinero?

El Juzgado Concursal inició el proceso de liquidación de Coopeservidores R.L. y Financiera Desyfin S.A., cuyas entidades fueron intervenidas por manejos irregulares en su gestión.

En esta fase, los bienes y activos de estas entidades se convertirán en recursos líquidos para pagar a los acreedores afectados.

Para eso, el Juzgado Concursal solicitó que se designen juntas liquidadoras que se encarguen de organizar y conducir el proceso de liquidación, así como comunicar el procedimiento para la presentación y legalización de créditos por parte de los acreedores.

El Juzgado Concursal dio inicio al proceso de liquidación de Coopeservidores y Desyfin. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“El siguiente paso dentro del proceso consiste en el nombramiento de las personas que fungirán como presidentes de las juntas liquidadoras. Posteriormente, se designará al resto de los integrantes de cada junta, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes”, indicaron las autoridades.

Se les notificará en febrero

El Juzgado Concursal indicó que se les notificará a la mayoría de las partes involucradas sobre estos procesos durante el mes de febrero.

Debido a la complejidad de los procesos y la gran cantidad de personas involucradas, las autoridades se encuentran en la etapa de organización logística interna, en la que se están revisando los múltiples apersonamientos y preparando las notificaciones.

“Se solicita a las personas que ya se han apersonado a los procesos judiciales comprensión y paciencia en caso de no recibir notificaciones inmediatas durante lo que resta del mes de enero. Este plazo organizativo es indispensable para garantizar una tramitación ordenada y conforme a derecho”, comunicó el Juzgado Concursal.

El Juzgado Concursal indicó que la mayor parte de las notificaciones sobre los procesos de liquidación de Desyfin y Coopeservidores se emitirán en febrero debido a la gran cantidad de personas involucradas. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

