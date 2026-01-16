Dekra anuncia un cambio en sus citas para la revisión técnica vehicular que le ahorrará tiempo

Dekra tiene buenas noticias sobre las citas para la revisión técnica de los vehículos.

La empresa informó que, con el objetivo de facilitar que los usuarios puedan hacer a tiempo su revisión técnica vehicular, reforzó sus recursos y sistemas, con el fin de habilitar citas para el mismo día en todas sus 16 instalaciones, ubicadas en todo el país.

Dekra ahora tiene citas para la revisión, para el mismo día. (Dekra)

Este mes de enero, esto aplica para los propietarios de vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

“Adicionalmente, aquellos conductores que no pudieron realizar la revisión de sus automotores en el año 2025 y, por ende, no tienen su marchamo al día, tienen una nueva oportunidad de completar el proceso, circular con seguridad en carreteras y evitarse multas.

“Agendar la cita de inspección es muy sencillo y se hace a través de la página web de Dekra Costa Rica www.dekra.cr, donde la persona escoge el horario y estación de su preferencia”, informó la empresa.

En enero deben ir a revisión los vehículos de placas terminadas en 1 y 2. (Dekra)

Dekra tiene 16 estaciones en todo el país

Dekra cuenta con 13 estaciones físicas distribuidas en el territorio nacional. Estas son: Alajuelita, Cartago, Alajuela, Heredia, Santo Domingo, Pérez Zeledón, Puntarenas, Guápiles, San Carlos, Liberia, Nicoya y Limón, las cuales operan de lunes a sábado de 6 a. m. a 9 p. m., y la estación de Cañas, que opera de lunes a sábado en horario de 7 a. m. a 7 p. m.

Además, dispone de tres estaciones móviles:

- Móvil Norte: En Grecia. Horario: lunes a sábado, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

- Móvil Sur: En Ciudad Neily (Corredores). Horario: lunes a sábado, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

- Móvil Central: En San Marcos de Tarrazú, con horario de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Los que tienen la revisión pendiente desde el año pasado también pueden sacar cita. (John Durán)

“Como parte de nuestro compromiso con la seguridad vial, reforzamos recursos y sistemas para habilitar citas para el mismo día. Hacemos un llamado a quienes tienen placas finalizadas en 1 y 2 a programar su inspección cuanto antes y así conducir con tranquilidad”, declaró Maureen Ramírez, gerente general de Dekra.