Claudia Dobles le dio un jalón de orejas a Ariel Robles en pleno debate: “Mantengamos la altura”

La candidata presidencial Claudia Dobles no se quedó callada y le dio un jalón de orejas al también aspirante Ariel Robles, del Frente Amplio, durante el debate presidencial organizado por Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

El roce se dio luego de que Robles lanzara una pregunta con tono de denuncia relacionada con la carretera a Cartago y supuestos vínculos con empresas cuestionadas por corrupción durante la administración de Carlos Alvarado.

Ariel Robles le preguntó a Claudia Dobles sobre la adjudicación de la carretera a Cartago que hizo el gobierno de Carlos Alvarado. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Robles sacó el tema de Meco y H Solís

En una de las últimas rondas del debate, el frenteamplista cuestionó a la candidata de la Coalición Agenda Ciudadana por la adjudicación del proyecto vial.

“Una propuesta del Frente Amplio creó una ley para terminar la carretera a Cartago, pero su partido, el PAC, no la cumplió en dos administraciones. El gobierno de Carlos Alvarado prefirió entregar la carretera a Meco y H Solís, empresas vinculadas a escándalos de sobreprecios y corrupción. Hoy seguimos sin carretera. ¿Cuáles fueron las razones políticas para optar por beneficiar a empresas conocidas por prácticas corruptas en casos como Cochinilla?”, cuestionó Robles a doña Claudia.

“Mantengamos un debate de altura”, respondió Dobles

La aspirante presidencial no tardó en reaccionar y le pidió a Robles elevar el nivel del debate, además de no hacer afirmaciones sin respaldo.

“Don Ariel, es importante decirle que mantengamos un debate de altura. Si usted no tiene pruebas, yo le sugiero que no haga ningún tipo de denuncias. La administración pasada trabajó en la ejecución de obra pública de manera muy técnica”, dijo Dobles.

Circunvalación Norte: 93% vs. 7%

Dobles aprovechó para destacar avances en infraestructura vial durante el gobierno de Carlos Alvarado, en contraste con la actual administración. Mencionó el caso de Circunvalación Norte que, según dijo Dobles, el gobierno de su esposo la dejó en un 93 por ciento de ejecución.

“Esta administración (la de Rodrigo Chaves) finalizó solamente el 7 por ciento”, dijo Claudia.

Laura Fernández no asistió al debate de Grupo Extra y el CFIA y su espacio en el escenario quedó vacío. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Promesa de eficiencia y más control contra la corrupción

La candidata también se refirió a lo que haría en un eventual gobierno suyo, asegurando que apostará por una ejecución eficiente de la obra pública y por mayor transparencia en los procesos de licitación.

“Pero le voy a contar algo: la realidad es que la corrupción se nos está metiendo en los procesos de licitación. Nuestra propuesta es incorporar la digitalización y herramientas tecnológicas para garantizar la transparencia, la trazabilidad, la rendición de cuentas y las auditorías. Con mecanismos de esta naturaleza no solamente se pueden hacer auditorías reales, sino que también se puede auditar por parte de la ciudadanía. Ese será nuestro compromiso y así avanzaremos”, finalizó.

Robles se quedó sin contrarréplica

Debido al formato del debate, Ariel Robles no tuvo oportunidad de responder a las afirmaciones de Dobles, por lo que el intercambio terminó ahí.