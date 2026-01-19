Ariel Robles recibe respaldo de más de 40 figuras de sectores sociales, cultura y academia

El candidato Ariel Robles, del Partido Frente Amplio, recibió la adhesión de más de 40 personas vinculadas con sectores sociales, academia, deporte, cultura, defensa del medio ambiente y los derechos humanos, entre ellos una diputada independiente.

El anuncio se dio este lunes 19 de enero en un encuentro del movimiento Por la Democracia.

“Nuestro punto de encuentro es la aspiración compartida de una ‘Costa Rica que merecemos’: un país donde el progreso llegue a todas las familias, la política sea honesta, la seguridad se construya con oportunidades, las mujeres puedan caminar seguras y la economía esté al servicio de las personas. Creemos que la política puede volver a ser una herramienta de transformación y no de privilegio”, indicó el movimiento.

Representantes de diferentes sectores, como cultura, social, política, salud, dieron su adhesión al candidato frenteamplista Ariel Robles. (Movimiento Por la Democracia/Movimiento Por la Democracia)

Por esta razón, los representantes de deporte, cultura, sectores sociales, entre otros, decidieron apoyar al frenteamplista en las elecciones del próximo 1.° de febrero.

“Este proceso no se trata de una adhesión partidaria, sino de un acto ciudadano en defensa de la democracia: respaldamos un liderazgo joven, transparente, comprometido con la división de poderes, la defensa de la democracia y con la legitimidad de convocar la construcción de grandes acuerdos nacionales en defensa de la vida democrática de todos los hogares de nuestra Costa Rica”, comunicó el movimiento.

¿Quiénes le dieron la adhesión a Ariel Robles?

Algunos de los representantes que decidieron dar su apoyo a Ariel Robles son:

Alejandro Muñoz: miembro de la Junta Directiva de Recope y exdirector de la maestría en economía del desarrollo de la Universidad Nacional.

Ana Hernández: catedrática de la Universidad de Costa Rica y consultora nacional e internacional con un doctorado en educación.

Anacristina Rossi: escritora costarricense.

Bradley Johnston: esgrimista costarricense, medallista centroamericano y oficial de salvaguarda de deporte seguro del Comité Olímpico.

Carmen Muñoz: exdiputada de la República en el periodo 2010-2014 y exministra de Gobernación y Policía en el periodo 2014-2018.

Eva González (Canina): cantante costarricense.

Giselle Amador: exministra de Salud y exdirectora del IAFA.

Gloria Valerín: exministra de Condición en el periodo 1998-2001 y exdiputada en el periodo 2002-2006.

Guadalupe Urbina: artista costarricense y promotora de la cultura y el folklor nacional.

Johana Obando: diputada independiente.

Juan Carlos Mendoza: politólogo y diputado en el periodo 2010-2014.

Luis Chaves: poeta costarricense.

Nakury: cantante costarricense.

