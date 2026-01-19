Cuatro candidatos participarán en un “antidebate” transmitido por TD Más

La plataforma TD Más anunció un “antidebate” que se realizará el miércoles 21 de enero, en el que participarán cuatro candidatos presidenciales.

Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana; Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; y Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana, serán los protagonistas del encuentro llamado “Sepamos ser libres”.

Este “antidebate” iniciará a las 8:00 p.m. y será transmitido a través de la plataforma y las redes sociales (Facebook y YouTube) de TD Más, así como por medio de la emisora 91.5 de Teletica.

Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles participarán en el "antidebate" de TD Más. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

No habrá moderador ni turnos estructurados

Los candidatos se enfrentarán a un formato distinto a otros debates, pues, según TD Más, no tendrán un moderador ni turnos estructurados. Tampoco habrá guiones preestablecidos.

En este encuentro los aspirantes de la presidencia deberán dialogar, escucharse, generar acuerdos y evidenciar su capacidad de toma de decisiones, simulando un eventual ejercicio de gobierno.

TD Más realizará un "antidebate" este miércoles 21 de enero con cuatro candidatos a la presidencia. (TD Más/TD Más)

Otros debates

Esta penúltima semana de enero está llena de actividades, pues los candidatos participarán en distintos encuentros políticos.

El martes 20 de enero se realizará el debate de Grupo Extra, en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), a las 7:00 p.m. Participarán Ariel Robles, Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo y Natalia Díaz (Partido Unidos Podemos).

Además, el jueves 22 de enero el canal Multimedios hará el debate con el Colegio de Ciencias Económicas y la Universidad Hispanoamericana, en el que Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Ariel Robles, Ana Virginia Calzada (Partido Centro Democrático y Social), Fabricio Alvarado (Partido Nueva República), José Aguilar (Partido Avanza) y Eliécer Feinzaig (Partido Liberal Progresista). Este encuentro iniciará a las 7:00 p.m. y será transmitido por el canal Multimedios.

El viernes 23 de enero se realizará el debate del Colegio de Abogados y Abogadas, transmitido a las 6:30 p.m. por NCR Noticias y las redes sociales oficiales del Colegio. Participarán Ana Virginia Calzada, Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Douglas Caamaño (Alianza Costa Rica Primero), Fernando Zamora (Nueva Generación), Boris Molina (Unión Costarricense Democrática), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda) y Walter Hernández (Justicia Social Costarricense).

Para esta actividad, Álvaro Ramos (Liberación Nacional), José Aguilar (Avanza) y Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad) no han confirmado su presencia.

