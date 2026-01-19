Elecciones 2026

Cuatro candidatos participarán en un “antidebate” transmitido por TD Más

TD Más realizará un “antidebate” presidencial con cuatro candidatos, un formato sin moderador ni turnos estructurados

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

La plataforma TD Más anunció un “antidebate” que se realizará el miércoles 21 de enero, en el que participarán cuatro candidatos presidenciales.

LEA MÁS: “Abstenerse es abdicar la democracia”: el contundente llamado de Franklin Chang-Díaz a votar

Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana; Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional; Ariel Robles, del Partido Frente Amplio; y Juan Carlos Hidalgo, del Partido Unidad Social Cristiana, serán los protagonistas del encuentro llamado “Sepamos ser libres”.

Este “antidebate” iniciará a las 8:00 p.m. y será transmitido a través de la plataforma y las redes sociales (Facebook y YouTube) de TD Más, así como por medio de la emisora 91.5 de Teletica.

Candidatos presidenciales
Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles participarán en el "antidebate" de TD Más. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

No habrá moderador ni turnos estructurados

Los candidatos se enfrentarán a un formato distinto a otros debates, pues, según TD Más, no tendrán un moderador ni turnos estructurados. Tampoco habrá guiones preestablecidos.

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo cuestiona a José Aguilar sobre tema crucial y este responde con firmeza

En este encuentro los aspirantes de la presidencia deberán dialogar, escucharse, generar acuerdos y evidenciar su capacidad de toma de decisiones, simulando un eventual ejercicio de gobierno.

Antidebate TD Más
TD Más realizará un "antidebate" este miércoles 21 de enero con cuatro candidatos a la presidencia. (TD Más/TD Más)

Otros debates

Esta penúltima semana de enero está llena de actividades, pues los candidatos participarán en distintos encuentros políticos.

El martes 20 de enero se realizará el debate de Grupo Extra, en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), a las 7:00 p.m. Participarán Ariel Robles, Claudia Dobles, Álvaro Ramos, Juan Carlos Hidalgo y Natalia Díaz (Partido Unidos Podemos).

Además, el jueves 22 de enero el canal Multimedios hará el debate con el Colegio de Ciencias Económicas y la Universidad Hispanoamericana, en el que Juan Carlos Hidalgo, Claudia Dobles, Natalia Díaz, Ariel Robles, Ana Virginia Calzada (Partido Centro Democrático y Social), Fabricio Alvarado (Partido Nueva República), José Aguilar (Partido Avanza) y Eliécer Feinzaig (Partido Liberal Progresista). Este encuentro iniciará a las 7:00 p.m. y será transmitido por el canal Multimedios.

El viernes 23 de enero se realizará el debate del Colegio de Abogados y Abogadas, transmitido a las 6:30 p.m. por NCR Noticias y las redes sociales oficiales del Colegio. Participarán Ana Virginia Calzada, Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Douglas Caamaño (Alianza Costa Rica Primero), Fernando Zamora (Nueva Generación), Boris Molina (Unión Costarricense Democrática), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda) y Walter Hernández (Justicia Social Costarricense).

Para esta actividad, Álvaro Ramos (Liberación Nacional), José Aguilar (Avanza) y Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad) no han confirmado su presencia.

LEA MÁS: Cruces, reproches y preguntas incómodas marcaron el cara a cara entre candidatos en el debate de Opa

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
antidebateTD Máscandidatos presidencialesElecciones Costa Rica 2026
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.