Juan Carlos Hidalgo cuestiona a José Aguilar sobre tema crucial y este responde con firmeza

Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana, le lanzó una fuerte crítica a José Aguilar, aspirante presidencial de Avanza, y la respuesta de este fue muy hábil.

En el debate de OPA, el socialcristiano le sacó en cara a Aguilar que él dijo en una entrevista a La Nación que había que discutir el tema de la vacunación obligatoria en el país, “¿Qué hay que debatir?”, le cuestionó Hidalgo.

Juan Carlos Hidalgo lanzó fuerte crítica a José Aguilar por el tema de las vacunas. (Mayela López)

“No es sobre la vacunación en general, es sobre el proceso científico de hacer el proceso en el debido tiempo de evaluaciones, de contrastación, de ver los efectos secundarios y, una vez que se haya cumplido con el proceso, que es, valga la redundancia, como se hacen los procesos científicos, si el resultado es positivo, definitivamente vamos para adelante.

“Es importante valorar que si se va a introducir cualquier tipo de químicos en el organismo de manera muy acelerada, sin que se haya cumplido el proceso científico, riguroso, debidamente evaluado, creo que hay que pensarlo y pensar en la salud de las personas”, respondió Aguiar.

Hidalgo fue firme y enfatizó que lo que propone Aguilar es algo muy serio para la salud de la población.

Aguilar respondió un habilidad y hasta le pidió el apoyo a Hidalgo en un eventual gobierno. (Mayela López)

“Usted lo que sugiere es un debate público sobre el tema de la vacunación. En este país tenemos muchísimas situaciones que hay que corregir; seguridad, educación, salud. Lo último que necesitamos es abrir un debate público sobre algo en lo que hay certeza, que es el tema de la validez de la vacunación para todos y que ha salvado la vida de miles de niños y niñas en Costa Rica”, aseguró el socialcristiano.

Aguilar le preguntó a Hidalgo si está dispuesto a apoyarlo

Aguilar aprovechó el cara a cara para decirle a Hidalgo que no quería pelear, y más bien le preguntó si él lo apoyaría en un eventual gobierno suyo.

“Juan Carlos, lejos de venir a pelear, lo que quiero es venir a unirnos y resolver. ¿En mi gobierno estarías dispuesto a apoyar un acuerdo nacional sobre la base de evidencia de propuestas técnicas para salir de la emergencia educativa, en un gran acuerdo nacional con todos los sectores para atender la seguridad y resolverlo en el Consejo Presidencial de Seguridad, en un gran acuerdo nacional para quitar las listas de espera con alianzas público-privadas, especialmente como lo que plantea el Colegio de Médicos?“, preguntó José.

“No es pelear, es contrastar. Por supuesto que estoy a favor de estos acuerdos. Necesitamos sacar adelante este país”, respondió Hidalgo.