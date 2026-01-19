José Aguilar hace grave denuncia contra gobierno de Rodrigo Chaves por supuestas amenazas

El candidato presidencial del partido Avanza, José Aguilar Berrocal, denunció públicamente que personas vinculadas a su campaña habrían recibido amenazas y presiones para desistir de apoyarlo, situación que atribuyó directamente al gobierno de Rodrigo Chaves.

Denuncia expuesta en radio

José Aguilar Berrocal, candidato presidencial del partido Avanza. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Aguilar se refirió al tema este lunes 19 de enero, durante una entrevista en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, donde fue consultado sobre la conformación de sus equipos de trabajo y financiamiento de campaña.

En ese contexto, el aspirante aseguró que personas interesadas en colaborar con su proyecto político habrían sido contactadas para disuadirlas mediante advertencias de consecuencias económicas y personales.

“Tengo que decir y esto lo digo en el mismo espíritu de la democracia: las personas que se han acercado han sido llamadas con amenazas para disuadirlos a participar y apoyarnos diciendo que les van a cerrar los negocios, que van a tener repercusiones personales, incluso a personas que habían estado anuentes a apoyarnos comprando bonos; los han llamado personalmente y los han amenazado”, afirmó.

Señalamientos al Poder Ejecutivo

Ante la consulta sobre el origen de estas supuestas presiones, Aguilar fue directo al responsabilizar al actual Ejecutivo.

“Yo no tengo dudas de que vienen del actual gobierno en el poder”, sostuvo el candidato presidencial.

Aguilar indicó que este tipo de situaciones representan una señal de alerta para la ciudadanía en el contexto electoral y llamó a analizar con detenimiento el entorno político en el que se desarrollan los comicios.

Advertencia sobre candidaturas a diputaciones

Durante su intervención, el aspirante de Avanza también pidió poner atención a las nóminas legislativas del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación que impulsa la candidatura presidencial de Laura Fernández.

En particular, mencionó al primer candidato a diputado por Alajuela, José Miguel Villalobos, aludiendo a su trayectoria profesional como abogado de personas vinculadas a casos de crimen organizado.

“¿Queremos ese tipo de líderes en la Asamblea Legislativa en el primer poder de la República? ¿Queremos estar con este tipo de amenazas que les estoy diciendo? Porque lo hemos vivido, y yo doy fe de que esto está pasando, o ¿queremos un país seguro, respetuoso y sano? Hay que tomar esa decisión”, manifestó.

El candidato no detalló fechas específicas ni presentó nombres de las personas que habrían recibido las llamadas con amenazas.