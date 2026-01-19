Cruces, reproches y preguntas incómodas marcaron el cara a cara entre candidatos en el debate de Opa

Los candidatos presidenciales se enfrentaron cara a cara en el debate de Opa tras superar la primera etapa, en la cual tuvieron que plantear propuestas ante un panel de expertos sobre temas de educación, salud, seguridad ciudadana, entre otros.

Claudia Dobles (coalición Agenda Ciudadana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Ariel Robles (Frente Amplio), Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Natalia Díaz (Unidos Podemos), Fabricio Alvarado (Nueva República) y José Aguilar (Avanza) participaron en el debate de Opa que inició a las 6:30 p.m. este domingo.

En la segunda ronda, los candidatos fueron divididos en parejas para formularse preguntas sobre asuntos de su interés.

En la sección cara a cara, los candidatos se enfrentaron entre sí con preguntas incómodas. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

Algunas intervenciones fueron muy picantes, pues los postulantes confrontaron a otros por controversias que los rodeaban, como ocurrió entre Ariel Robles y Fabricio Alvarado.

Álvaro Ramos vs. Claudia Dobles

El candidato verdiblanco inició la intervención preguntándole a Claudia Dobles sobre la mala decisión de traer a Rodrigo Chaves al gobierno de Carlos Alvarado.

“Rodrigo Chaves ha logrado engañar y mentir a millones de costarricenses y ha sido una pésima experiencia. El próximo 1 de febrero vamos a tener la oportunidad de definir cuál va a ser rumbo de nuestro país y creo firmemente que ese liderazgo tiene que tener la capacidad de unir, entablar diálogo con los diferentes sectores y construir puentes y no quemarlos”, dijo la aspirante a la presidencia.

Ella le indicó a Álvaro Ramos que le encantaría contar con su liderazgo y su experiencia en su eventual gobierno para resolver las grandes problemáticas del país.

Luego, la candidata le preguntó al verdiblanco cuáles medidas implementaría para mejorar la seguridad de las mujeres. Álvaro Ramos señaló que implementaría una ley para tener mano firme contra los femicidios.

Ariel Robles vs. Fabricio Alvarado

El candidato del Frente Amplio sacó a colación las denuncias por abuso sexual y violación contra jóvenes, que enfrenta el aspirante cristiano.

“Vamos a promover retomar los programas de afectividad y sexualidad porque dan herramientas a niños y adolescentes para denunciar abusos. Usted ha dicho que no cree en esos programas”, dijo Robles, consultándole qué acciones tomaría para apoyar a las víctimas.

“No es cierto que no creemos en esos programas, sino que no creemos que deba mantenerse lo que impusieron Liberación Nacional y el PAC. La educación sexual debe orientarse a prevenir embarazos adolescentes y enfermedades venéreas”, respondió Fabricio Alvarado, sin contestar directamente la pregunta.

En su intervención, el candidato de Nueva República le consultó a Robles sobre Crucitas. El frenteamplista respondió que es necesario recuperar la zona, pero sin minería a cielo abierto.

Ariel Robles enfrentó a Fabricio Alvarado en el cara a cara del debate de Opa. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

Natalia Díaz vs. Eliécer Feinzaig

La candidata de Unidos Podemos le hizo una pregunta general a Eliécer Feinzaig sobre su actitud durante su gestión como diputado, lo que desconcertó al aspirante.

“Ha sido la correcta. Hemos tenido una posición constructiva, apoyando proyectos bien planteados y oponiéndonos a abusos, insultos y ofensas del presidente”, afirmó Feinzaig.

Díaz le respondió que, a su criterio, él quedó debiendo. “Me parece que la actitud se ha limitado a criticar y no a construir. Este país no necesita más pleitos, sino soluciones”, dijo.

Feinzaig la confrontó por las vallas publicitarias con mensajes ofensivos, Díaz respondió que se debía ver hacia adelante y dejar atrás el pasado.

José Aguilar vs. Juan Carlos Hidalgo

El candidato del PUSC cuestionó a José Aguilar por su postura sobre la vacunación, luego de que mencionara en el Votómetro de La Nación la necesidad de un debate nacional.

“No es sobre la vacunación en general, sino sobre el proceso científico de evaluación y análisis de efectos secundarios. Si el resultado es positivo, vamos para adelante”, afirmó Aguilar. Agregó que es importante valorar cualquier sustancia introducida en el organismo sin completar un proceso científico riguroso.

Aguilar le preguntó a Hidalgo si apoyaría acuerdos en educación, seguridad y salud.

“Por supuesto. Necesitamos sacar adelante este país. Los retos en competitividad, seguridad, educación y salud requieren el concurso de todas las personas de bien”, respondió Hidalgo.

