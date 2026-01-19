¡Salió el acumulado! Este es el número y la serie ganadores del millonario premio

La Lotería Nacional entregó este domingo 18 de enero uno de los premios más esperados, luego de que saliera el acumulado 1, con un monto de ¢490 millones, durante el sorteo ordinario realizado por la Junta de Protección Social.
Número y serie ganadores
De acuerdo con el resultado oficial del sorteo, el acumulado 1 favoreció al:
- Número: 67
- Serie: 150
- Monto: ¢490 millones
El premio corresponde al acumulado que se mantenía activo y que finalmente encontró ganador en el sorteo de hoy, generando gran expectativa entre los jugadores.
Las autoridades recordaron que el cobro del premio debe realizarse siguiendo los procedimientos y plazos establecidos por la Junta de Protección Social, presentando el entero o las fracciones correspondientes.
Nota realizada con ayuda de IA