¡Salió el acumulado! Este es el número y la serie ganadores del millonario premio

La Lotería Nacional entregó este domingo 18 de enero uno de los premios más esperados, luego de que saliera el acumulado 1, con un monto de ¢490 millones, durante el sorteo ordinario realizado por la Junta de Protección Social.

Acumulado uno salió este domingo (Fines ilustrativos) (Rafael Pacheco Granados/Gordo navideño, venta no calienta)

Número y serie ganadores

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo, el acumulado 1 favoreció al:

Número: 67

Serie: 150

Monto: ¢490 millones

Resultados del Sorteo de Lotería Nacional domingo 18 de enero (Junta de Protección Social/JPS)

El premio corresponde al acumulado que se mantenía activo y que finalmente encontró ganador en el sorteo de hoy, generando gran expectativa entre los jugadores.

Las autoridades recordaron que el cobro del premio debe realizarse siguiendo los procedimientos y plazos establecidos por la Junta de Protección Social, presentando el entero o las fracciones correspondientes.

Nota realizada con ayuda de IA