¡Salió el acumulado! Este es el número y la serie ganadores del millonario premio

El sorteo de Lotería Nacional de este domingo dejó un nuevo millonario tras salir el acumulado 1

Por Hillary Chinchilla Marín

La Lotería Nacional entregó este domingo 18 de enero uno de los premios más esperados, luego de que saliera el acumulado 1, con un monto de ¢490 millones, durante el sorteo ordinario realizado por la Junta de Protección Social.

Número y serie ganadores

De acuerdo con el resultado oficial del sorteo, el acumulado 1 favoreció al:

  • Número: 67
  • Serie: 150
  • Monto: ¢490 millones
Resultados del Sorteo de Lotería Nacional domingo 18 de enero
Resultados del Sorteo de Lotería Nacional domingo 18 de enero (Junta de Protección Social/JPS)

El premio corresponde al acumulado que se mantenía activo y que finalmente encontró ganador en el sorteo de hoy, generando gran expectativa entre los jugadores.

Las autoridades recordaron que el cobro del premio debe realizarse siguiendo los procedimientos y plazos establecidos por la Junta de Protección Social, presentando el entero o las fracciones correspondientes.

