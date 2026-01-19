Nacional

Lotería Nacional: Siga en vivo el sorteo de este domingo 18 de enero

La Junta de Protección Social realiza este domingo 18 de enero el sorteo ordinario número 4.885 de la Lotería Nacional

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 18 de enero el sorteo ordinario número 4.885 de la Lotería Nacional, correspondiente al calendario oficial de sorteos de 2026, manteniendo el mismo plan de premios anunciado para este inicio de año.

El ganador del segundo premio de la lotería Nacional fue el 15 con la serie 619. Fotografía: (JPS/Cortesía)
El sorteo ordinario 4885 de la Lotería Nacional se realiza este domingo. (JPs/Cortesía)

Premios del sorteo 4.885

Para este sorteo, la JPS conserva los montos tradicionales en los principales premios, los cuales se definirán una vez concluido el evento:

LEA MÁS: Estos son los números ganadores del sorteo de Chances de este viernes

  • Premio mayor: reparte ₡175 millones por entero
    • Número: Pendiente
    • Serie: Pendiente
  • Segundo premio: reparte ₡30 millones por entero
    • Número: Pendiente
    • Serie: Pendiente
  • Tercer premio: reparte ₡14 millones por entero
    • Número: 43
    • Serie: 778

Además de los tres premios principales, durante el sorteo se repartirán 100 premios en distintas categorías, según el plan oficial de la institución.

Premio acumulado sigue activo

La JPS informó que el premio acumulado continúa activo y alcanza los ₡490 millones. Durante el sorteo se extraerá la bolita correspondiente para determinar si este monto tiene ganador.

¿Cómo reclamar los premios?

El premio acumulado está en 490 millones. (Rafael Pacheco Granados)

Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, siguiendo los plazos y procedimientos establecidos por la Junta de Protección Social.

La lista completa de premios podrá consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la JPS, una vez finalizado el sorteo y el lunes en la edición impresa de La Teja.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Lotería NacionalJPSJunta de Protección SocialNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.