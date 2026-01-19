Lotería Nacional: Siga en vivo el sorteo de este domingo 18 de enero

La Junta de Protección Social (JPS) realiza este domingo 18 de enero el sorteo ordinario número 4.885 de la Lotería Nacional, correspondiente al calendario oficial de sorteos de 2026, manteniendo el mismo plan de premios anunciado para este inicio de año.

El sorteo ordinario 4885 de la Lotería Nacional se realiza este domingo. (JPs/Cortesía)

Premios del sorteo 4.885

Para este sorteo, la JPS conserva los montos tradicionales en los principales premios, los cuales se definirán una vez concluido el evento:

LEA MÁS: Estos son los números ganadores del sorteo de Chances de este viernes

Premio mayor: reparte ₡175 millones por entero

reparte Número: Pendiente



Serie: Pendiente

Segundo premio: reparte ₡30 millones por entero

reparte Número: Pendiente



Serie: Pendiente

Tercer premio: reparte ₡14 millones por entero

reparte Número: 43



Serie: 778

Además de los tres premios principales, durante el sorteo se repartirán 100 premios en distintas categorías, según el plan oficial de la institución.

Premio acumulado sigue activo

La JPS informó que el premio acumulado continúa activo y alcanza los ₡490 millones. Durante el sorteo se extraerá la bolita correspondiente para determinar si este monto tiene ganador.

¿Cómo reclamar los premios?

El premio acumulado está en 490 millones. (Rafael Pacheco Granados)

Las personas favorecidas deberán presentar el entero o las fracciones con el número y la serie correspondientes para hacer efectivo el cobro, siguiendo los plazos y procedimientos establecidos por la Junta de Protección Social.

La lista completa de premios podrá consultarse posteriormente a través de los canales oficiales de la JPS, una vez finalizado el sorteo y el lunes en la edición impresa de La Teja.

Nota realizada con ayuda de IA