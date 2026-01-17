Estos son los números ganadores del sorteo de Chances de este viernes

La Junta de Protección Social (JPS) dio a conocer los números ganadores del sorteo de Chances de este viernes 16 de enero.

LEA MÁS: TSE investiga presunta propaganda religiosa a favor de candidata presidencial

Como todos los martes, viernes y domingos, el sorteo inició a las 7:30 p.m. y el sonido de las tómbolas generó ansiedad en los jugadores que soñaban con ser millonarios.

El premio mayor para este juego estaba jugoso, pues era de 120 millones de colones por emisión, es decir, 240 millones de colones en total.

La JPS realizó este viernes el sorteo de Chances. (JPS/JPS)

Estas fueron las combinaciones favorecidas:

Premio mayor: 00, serie 884

Segundo premio: 13, serie 753

Tercer premio: 51, serie 305

¿De cuánto eran el segundo y el tercer premio?

Para este sorteo, el segundo premio era de 37 millones de colones por emisión, mientras que el tercero era de 9 millones de colones.

Recuerde que los premios se pueden cambiar en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica.

Si compró en línea, el dinero le caerá de forma automática en la cuenta bancaria que registró en dicho sitio web.

Acumulado

Esta noche no salió el acumulado de 465 millones, el premio extra fue de 3 millones para el número 82 con la serie 923.

El premio mayor de los Chances de este viernes era de 240 millones en total. (JPS/JPS)

LEA MÁS: TSE toma acciones ante denuncia de privado de libertad de cara a las elecciones

¿Cuándo es el próximo sorteo de la JPS?

El próximo sorteo de la JPS se realizará este domingo 18 de enero; sin embargo, será distinto porque es la Lotería.

El premio mayor de la Lotería es de 175 millones de colones por emisión, o sea 350 millones de colones en total.

Aproveche esta oportunidad para ganarse unos colones; recuerde que la fracción tiene un costo de 2.000 colones y el entero, de 5 fracciones, 10.000 colones.

LEA MÁS: Dekra anuncia un cambio en sus citas para la revisión técnica vehicular que le ahorrará tiempo