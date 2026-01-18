Debate presidencial del Colegio de Abogados: ¿quiénes asistirán y cuándo será?

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica organizará un debate presidencial de cara a las elecciones de este 1.° de febrero.

En este encuentro, en el que se hablarán temas relacionados con derecho, participarán siete candidatos presidenciales.

Entre los aspirantes confirmados están Claudio Alpízar (Esperanza Nacional), Douglas Caamaño (Alianza Costa Rica Primero), Fernando Zamora (Nueva Generación), Boris Molina (Unión Costarricense Democrática), Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda), Ana Virginia Calzada (Centro Social Democrático) y Walter Hernández (Justicia Social Costarricense).

El Colegio de Abogados organizará el debate presidencial el viernes 23 de enero. Foto: Jeffrey Zamora (Jeffrey_Zamora_R)

El Colegio indicó que hay tres candidatos que aún no han confirmado su presencia: Álvaro Ramos (Liberación Nacional), José Aguilar (Avanza) y Marco Rodríguez (Esperanza y Libertad).

“Desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se cursó invitación formal a todas las personas candidatas, sin excepción. Algunas confirmaron su participación y otras, por temas de agenda y programación previamente adquiridos, no han podido participar o se mantienen pendientes de confirmación”, comunicó.

¿Cuándo es el debate?

El debate presidencial se realizará el viernes 23 de enero a las 6:30 p.m. en el Auditorio Dr. Pablo Casafont, sede central del Colegio en Zapote.

Esta actividad será transmitida por NCR Noticias y las redes sociales oficiales del Colegio.

Si usted es agremiado y quiere asistir al debate de forma presencial, puede confirmar su espacio por medio del correo electrónico confirmacionasistencia@abogados.or.cr, a más tardar el jueves 22 de enero. Usted puede llevar a un acompañante a este evento.

Otros debates

Este lunes 19 de enero se realizará el debate de la Universidad de Costa Rica (UCR), de 6 a 9 p.m. Se abordarán temas relacionados con educación pública, seguridad social y seguridad ciudadana.

El encuentro será transmitido por canal Quince UCR, radioemisoras universitarias y redes sociales de la UCR.

Durante estas últimas semanas de enero habrá más debates presidenciales previo a las elecciones del 1 de febrero. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luego, Grupo Extra llevará a cabo el debate el martes 20 de enero a las 7 p.m., en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

En la última semana de enero, unos días antes de las elecciones, también se transmitirán los debates de Teletica (29 de enero), Repretel y Monumental (27 de enero), Radio Columbia (26 de enero) y Trivisión (del 26 al 30 de enero).

