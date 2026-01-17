David Hernández: “El narcotráfico crece donde el Estado ha sido incapaz de asegurar lo que la gente necesita”

En el marco de la contienda electoral 2026, conversamos con David Hernández, candidato presidencial del Partido de la Clase Trabajadora, para que nos cuente sus propuestas.

Hernández, quien es docente de Estudios Sociales con más de una década de trayectoria en el Ministerio de Educación Pública (MEP), expone una visión crítica del sistema político tradicional y propone soluciones desde la organización popular.

David Hernández hablar de sus propuestas como candidato presidencial. (Alonso Tenorio)

—Empecemos hablando de usted: ¿es casado?, ¿tiene hijos?

Estoy en unión libre desde hace bastantes años, tenemos casi 14 años de estar viviendo juntos y tenemos dos chiquitos.

—Háblenos de su trayectoria profesional, ¿es educador, verdad?

Sí, soy docente de Estudios Sociales y Cívica. Ahorita soy profesor en el colegio de Santa Ana y en el Sindea de Santa Ana. Tengo más de 10 años de dar clases, principalmente en el Ministerio de Educación Pública.

LEA MÁS: Conserje denuncia que aparece inscrita como tesorera de Nueva República sin formar parte del partido

—¿Cómo fue su acercamiento con la política?

Entré a la universidad cuando estaba la discusión del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Ahí conocí distintas organizaciones y me integré a lo que hoy es el Partido de la Clase Trabajadora. He militado por 19 años, aprendiendo del movimiento estudiantil y del movimiento sindical.

Hernández asegura que los trabajadores están muy descuidados en el país. (Cortesía)

—En las encuestas su nombre no aparece entre los primeros puestos, ¿le preocupa eso?

Vieras que no. Las encuestas son una herramienta, pero no son la elección. Para nosotros la democracia va mucho más allá de poner una “X” cada cuatro años; es que las personas puedan debatir. Hemos cumplido una labor central en llevar temas de los que nadie más hablaba.

LEA MÁS: ¿Quién improvisó y quién se expresó mejor?: Debates del TSE son analizados por un experto

¿Son un partido de izquierda?

—Ustedes comparten ideologías de izquierda. ¿Cree que lo que pasa en Venezuela, Nicaragua o Cuba genera temor en el votante?

El debate de izquierda o derecha es poco claro hoy. Nosotros representamos a la clase trabajadora. Dictaduras como las de Maduro u Ortega comparten mucho con figuras como Bukele, Milei o Trump: en ninguno de esos sistemas se toma en cuenta a la gente. Nosotros somos un partido honesto, sin financiamiento de grupos empresariales.

El candidato vive en Unión Libre y tiene dos hijos. (Cortesía)

—¿Qué piensa sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela?

Ningún país tiene derecho a meterse en otro. Lo que hizo Estados Unidos es ilegal e inmoral. Llevamos 19 años denunciando los problemas del chavismo, pero los únicos con derecho a quitar a Maduro son los venezolanos. Nos preocupa que esto afecte la soberanía de toda América Latina.

Lo que hizo Estados Unidos es completamente ilegal, pero además de eso es completamente inmoral y nos parece que inaugura una época muy, muy compleja en la política internacional y en la geopolítica.

LEA MÁS: Expertos revelan cuáles candidatos sacaron más provecho en debates del TSE y cuáles fallaron ¡Hubo sorpresas!

—¿Qué acciones concretas ejecutaría para disminuir el desempleo?

El desempleo está ligado a las ganancias de las empresas. Tenemos crecimiento económico, pero el empleo no sube porque el modelo de inversión extranjera directa tiene poco encadenamiento.

Proponemos el control de los trabajadores sobre la producción. Si una empresa como Intel decide irse y dejar a 800 personas sin trabajo, la solución es que la economía no esté al servicio de multimillonarios, sino de las necesidades sociales.

Hernández dice que las empresas deben estar el servicio de la gente del país. (Shutterstock)

Visión sobre la seguridad del país

—¿Cuál piensa que ha sido el principal error de este gobierno en el tema de seguridad?

Hay una incapacidad de atacar a los grupos del narcotráfico, pero también hay ligámenes sospechosos. El narcotráfico crece donde el Estado ha destruido la educación pública y las oportunidades para los jóvenes. No se soluciona con respuestas fáciles, sino cambiando el sistema que reproduce estos flagelos.

LEA MÁS: Laura Fernández dio datos inexactos en el debate del TSE y estas son las pruebas

—¿Qué acciones concretas ejecutaría para reducir la inseguridad?

Inmediatamente, hay que quitar el secreto bancario para atacar de dónde vienen las platas. También debemos eliminar la inmunidad para políticos con ligámenes criminales. Además, proponemos apoyar los procesos de autodefensa comunal y organizaciones que no quieren que el narco mande en sus barrios.

El narcotráfico crece donde el Estado ha sido completamente incapaz de asegurarles a las personas lo que necesitan... No queremos que aquí el narco haga lo que le dé la gana.

Él propone eliminar el secreto bancario para luchar contra el narcotráfico. (Canva)

La educación del país pasa por un terrible momento

—¿Cómo resolvería la crisis educativa?

El sistema educativo actual es autoritario y no escucha al estudiantado ni a los docentes. Necesitamos espacios de toma de decisión democráticos donde participen trabajadores del MEP, estudiantes y padres de familia para que la educación deje de ser una tortura y sea interesante.

LEA MÁS: Le preguntaron a Laura Chinchilla por quién votará y la respuesta sorprende, hasta mandó filazos

—¿Cómo resolvería el problema de las presas y la infraestructura vial?

La ley de concesión de obra pública ha traído corrupción. Necesitamos un transporte público gratuito y de calidad, incluyendo tren y metro. La movilidad debe ser un derecho, no un negocio. Debemos planificar con energías renovables y que la ciudadanía decida cómo movilizarse.

El aspirante a la presidencia es sindicalista. (Cortesía)

—¿Cómo solucionaría el problema de las listas de espera en la Caja?

Estamos jugando con la vida de las personas. La salud no puede ser un negocio. Hay que exigir que el Estado y el gran empresariado paguen la deuda con la Caja.

Proponemos eliminar la medicina privada que se lucra de la enfermedad y fortalecer el sistema público para que nadie pierda la vida o la audición esperando una operación.

LEA MÁS: PUSC explica por qué Juan Carlos Hidalgo es el tercer candidato presidencial que le dice no al debate de Trivisión

—¿Rescataría algún proyecto de este gobierno?

No. Este gobierno solo ha profundizado problemas heredados del PAC, como la Ley de Empleo Público y el plan fiscal. No es un gobierno que haya trabajado para la clase trabajadora.

Hay que cuidar la democracia

—¿Piensa usted que un eventual gobierno del oficialismo pondría en riesgo la democracia del país?

Yo creo que la democracia del país está en riesgo desde el asunto en que estamos a menos de un mes de las elecciones y más de la mitad de la gente no sabe ni por quién votar. Es un sistema que está en riesgo, pero no solo es culpa de Chaves. Esto se lo debemos a los gobiernos de Liberación, a los gobiernos de la Unidad, a los gobiernos del PAC.

El asunto grave aquí es que Chaves no quiere ningún cambio. De hecho, el cambio que quieren sería todavía peor, que es tener mucho más control de estos elementos; por eso la cosa esta de los 40 diputados, esta cantaleta que dicen tanto, es muy peligrosa, porque lo que lleva es a que, básicamente, chorreen lo que les dé la gana.

Las posiciones del partido son de izquierda. (Cortesía)

Si yo no tomo en cuenta a la gente, si yo no tengo espacio democrático donde las personas verdaderamente decidan, la democracia está en peligro y seguirá estando en peligro, si gana Laura.

—¿Qué mensaje final da a la gente?

La política es lo que hacen los que tienen el poder todos los días. Organicen sus comunidades, porque la democracia se salva con personas, no con caudillos.