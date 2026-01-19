Debate de Opa se salió del libreto y puso a prueba a ocho candidatos presidenciales

Ocho candidatos presidenciales fueron los protagonistas la noche del domingo 18 de enero en el debate de Gente Opa Canal 38.

Álvaro Ramos (Liberación Nacional), Claudia Dobles (coalición Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Fabricio Alvarado (Nueva República), Eliécer Feinzaig (Liberal Progresista), Natalia Díaz (Unidos Podemos) y José Aguilar (Avanza) tuvieron que resolver una problemática según el tema que les correspondía.

Este debate fue distinto a los otros, pues bajo un corto tiempo, los candidatos, en conjunto con un candidato a vicepresidencia y un eventual miembro de gabinete, tuvieron que plantear una solución.

El debate de Opa fue distinto a otros, pues los candidatos trabajaron bajo corto tiempo para idear una propuesta según el tema que les correspondió. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

Luego, varios expertos analizaron las propuestas y determinaron su factibilidad con colores: verde, muy factible; amarillo, factible y rojo, poco factible.

Douglas Sánchez, director de Opa, explicó que esto era un simulacro de cómo resolverían los problemas en la próxima administración.

Estos son los temas que tuvieron que enfrentar los candidatos:

Natalia Díaz: pobreza y desempleo

Juan Carlos Hidalgo: costo de vida

José Aguilar: infraestructura y movilidad

Claudia Dobles: educación

Ariel Robles: alto endeudamiento

Fabricio Alvarado: geopolítica e inversión extranjera

Álvaro Ramos: seguridad ciudadana

Eliécer Feinzaig: salud y Caja

¿Cómo les fue a los candidatos?

La candidata Natalia Díaz y su equipo presentaron propuestas para revertir la exclusión laboral de las mujeres. Propuso fortalecer la red de cuido mediante una reforma de ley, formación dual, una estrategia nacional para generar empleo en zonas francas y pagarles a las mujeres por el tiempo trabajado.

La experta Roxana Víquez, exjerarca del IMAS, consideró que el planteamiento no es tan factible (amarillo), pues se refirió a programas existentes que no se han implementado y no respondió al tema del embarazo adolescente.

Los candidatos tuvieron unos minutos para plantear posibles soluciones a las problemáticas que les presentaron. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

Juan Carlos Hidalgo presentó una estrategia integral para enfrentar el aumento del costo de materias primas y la baja inflación. Planteó una mesa de trabajo permanente con Presidencia, Hacienda y el Banco Central, cambios presupuestarios vía Asamblea Legislativa, reducción de costos patronales y un decreto para no generar nuevas regulaciones que encarezcan la producción.

El economista José Luis Arce le dio una calificación media (amarillo), al considerar que el problema del costo de vida es más complejo y que no presentó propuestas sobre vivienda.

José Aguilar se refirió a las presas diarias. Propuso priorizar el transporte público eléctrico, realizar reparaciones viales nocturnas durante los primeros cien días, promover semáforos con inteligencia artificial y aumentar la presencia de policías de Tránsito.

El ingeniero civil Olman Vargas concluyó que las ideas son factibles, aunque existen otras alternativas (amarillo).

Ariel Robles presentó propuestas sobre el endeudamiento, enfocadas en educación financiera para estudiantes.

Danilo Montero, experto en mercados financieros, calificó las propuestas como de baja factibilidad, al señalar que no atacan las causas del endeudamiento (rojo).

Fabricio Alvarado indicó que volvería al modelo tripartito y trabajaría con COMEX y la Cancillería para atraer inversión extranjera.

Sandro Zolezzi consideró las ideas factibles, pero señaló la necesidad de mejorar la competitividad del país, fue el primer verde.

Un grupo de expertos analizaron las posibles soluciones de candidatos en temas de salud, educación, costo de vida, seguridad ciudadana, entre otros. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

Álvaro Ramos planteó un megaoperativo policial contra el crimen organizado, controles fronterizos y otras acciones.

Hazel Villalobos indicó que algunas propuestas son factibles, pero que aumentar policías en la calle no cambiaría la realidad del país (amarillo).

Claudia Dobles se refirió a la crisis educativa y propuso cerrar la brecha digital, aumentar el presupuesto, priorizar comedores y transporte escolar y reducir cargas sociales a docentes.

Benjamín Vargas concluyó que las propuestas son muy factibles (verde).

Eliécer Feinzaig presentó propuestas para reducir listas de espera, como clínicas móviles, ampliación de horarios, compra de equipo y contratación de especialistas extranjeros.

Rodolfo Garbanzo señaló que el planteamiento es de factibilidad media (amarillo), al no quedar claro cómo se invertiría en salud ni las medidas a corto y mediano plazo.

Los candidatos presidenciales tuvieron que presentar sus propuestas a un grupo de expertos. Fotos: Mayela López (Mayela Lopez/Mayela López)

