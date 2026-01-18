Curso teórico de manejo en LESCO: fechas, sedes y cómo matricularse

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) anunció las fechas y sedes delcurso teórico de manejo en Lengua de Señas Costarricense (LESCO), dirigido a personas sordas, que se impartirá durante este año.

Esta es una oportunidad perfecta para aquellas personas con discapacidad auditiva que tienen como meta obtener su licencia de conducir este 2026.

Las autoridades indicaron que se realizarán cinco sesiones. En las primeras cuatro se estudiará el Manual del Conductor y en la quinta sesión se aplicará el examen.

La DGEV anunció las fechas y sedes para el curso teórico de manejo en LESCO para personas sordas. (MOPT/MOPT)

Las clases se llevarán a cabo de lunes a jueves, de 9:00 a.m. a mediodía.

Estas son las fechas y las sedes del curso teórico de manejo en LESCO para este 2026:

Del 19 al 23 de enero, sede Nicoya

Del 23 al 27 de enero, sede San José (Paso Ancho)

Del 20 al 24 de abril, sede Cartago

Del 8 al 12 de junio, sede San José (Paso Ancho)

Del 24 al 28 de agosto, sede Puntarenas

Del 5 al 9 de octubre, sede San José (Paso Ancho)

¿Cómo puede matricular?

Para matricular este curso, debe tener las credenciales de ingreso al sistema activas; es decir, el usuario y la contraseña, y pagar 5.000 colones en cualquier entidad financiera autorizada.

La matrícula se puede realizar por medio de la página de la DGEV; debe dar clic en la pestaña “regular” con la indicación “personas con discapacidad auditiva (sordos)”.

Si usted no cuenta con las credenciales, puede presentarse en una sede de Educación Vial, donde le brindarán los datos.

Para matricular el curso, se necesitan las credenciales y se debe pagar 5.000 colones. (MOPT/MOPT)

