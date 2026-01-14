¿No tiene sexto grado? Estas son las fechas de los cursos teóricos de manejo en 2026

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) anunció que durante este 2026 impartirá 24 cursos teóricos con apoyos educativos para aquellas personas que no tienen el sexto grado de escuela aprobado.

Los cursos se realizarán al menos una vez en cada sede regional de Educación Vial, así como cada mes en la sede central en Paso Ancho, San José.

Preste atención a las sedes y las fechas del Curso Teórico Regular con Apoyos Educativos:

San José-Paso Ancho:

Del 26 al 30 de enero

Del 16 al 20 de febrero

Del 16 al 20 de marzo

Del 20 al 24 de abril

Del 25 al 29 de mayo

Del 22 al 26 de junio

Del 20 al 24 de julio

Del 24 al 28 de agosto

Del 21 al 25 de setiembre

Del 26 al 30 de octubre

Del 23 al 27 de noviembre

Del 14 al 18 de diciembre

Limón

Del 23 al 27 de marzo

Nicoya

Del 16 al 20 de febrero

Río Claro

Del 20 al 24 de abril

San Carlos

Del 25 al 29 de mayo

Puntarenas

Del 22 al 26 de junio

Liberia

Del 20 al 24 de julio

Guápiles

Del 24 al 28 de agosto

Pérez Zeledón

Del 21 al 25 de setiembre

San Ramón

Del 26 al 30 de octubre

Heredia

Del 16 al 20 de noviembre

Cartago

Del 23 al 27 de noviembre

Alajuela

Del 14 al 18 de diciembre

La DGEV explicó que las clases serán impartidas de lunes a jueves y el viernes se aplicará la prueba. La asistencia de las personas interesadas es obligatoria; si se ausenta a una clase, deberá reprobar el curso.

Este curso también es dirigido a las personas que hayan concluido estudios en los programas de Aula Integrada, Prevocacional, Plan Nacional del Ministerio de Educación Pública (MEP) o Adecuaciones Significativas.

¿Cuáles son los requisitos?

La DGEV indicó que los interesados deben presentar una certificación que confirme su condición de estudios en el primer día de clases. Esta puede ser emitida tanto por sedes regionales del MEP como por los centros educativos donde los cursaron.

También debe entregar una declaración jurada aportada por la Dirección General de Educación Vial y firmada por el alumno.

En caso de que sea extranjero, debe presentar una certificación del Ministerio de Educación del país de procedencia avalada por el Consulado y Embajada del país de origen, indicando su condición de estudios incompletos de primaria, en español.

Asimismo, debe tener el documento de identidad vigente y en buen estado. Si es menor de edad, debe tener la cédula de menor de edad o tarjeta TIM vigente.

Antes de la matrícula para el curso, debe pagar la prueba teórica en los centros financieros autorizados, como el Banco de Costa Rica (BCR). El recibo de pago de la prueba correspondiente también debe presentarlo.

¿Dónde se matricula?

La matrícula del curso se realiza a través del sitio web de la DGEV en este enlace.

Allí se puede elegir la sede donde quiere recibir las clases. Es importante señalar que los espacios se habilitan un mes antes de la fecha de inicio de cada curso.

Para matricular, debe contar con las credenciales activas, es decir, usuario y contraseña, y haber pagado el curso, que tiene un costo de 5.000 colones, en alguna entidad financiera autorizada.