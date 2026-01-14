Obispos católicos piden a los sacerdotes del país motivar al pueblo para que salga a votar el 1 de febrero

En una carta enviada este miércoles 14 de enero a todos los sacerdotes del país, la Conferencia Episcopal costarricense les hace un llamado para que les reconfirmen a sus feligreses la importancia de salir a votar el próximo 1 de febrero.

Los obispos católicos ticos, la máxima autoridad de la Iglesia católica, enviaron un mensaje directo a los sacerdotes.

Los obispos de la Conferencia Episcopal piden a los sacerdotes de todo el país que motiven a sus feligreses para que salgan a votar el próximo 1 de febrero. (Conferencia Episcopal/Conferencia Episcopal)

“Ante la cercanía de las elecciones presidenciales del próximo primero de febrero, la Conferencia Episcopal de Costa Rica desea invitarles a animar, la participación responsable y consciente de los fieles en este importante momento para la vida del país.

“La Palabra de Dios nos recuerda que ‘a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá’ (Lc 12,48). El ejercicio del voto es una expresión concreta de responsabilidad ciudadana, un medio legítimo para buscar el bien común, expresión de una sólida y edificante democracia”, dice la carta enviada a los padrecitos de todo el país.

Recuerda el texto que el abstencionismo que se ha dado en elecciones presidenciales pasadas, es un llamado de atención patriótico.

La Iglesia católica no tiene bandera, lo que piden es que el pueblo salga a votar por el candidato de su preferencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“‘La participación en la vida política es un deber moral’, que debe vivirse como un servicio a la justicia, la paz y la dignidad humana.

“Sin promover opciones partidarias, nuestra misión es ayudar a formar conciencias, iluminar desde el Evangelio y a despertar el compromiso cívico de los fieles”, aseguran los obispos.

“Les exhortamos a motivar al Pueblo de Dios a informarse, discernir y participar activamente en las urnas, recordando que del compromiso de hoy se construye el futuro de Costa Rica.

“Como nos dice el profeta: “Busquen el bien de la ciudad… porque en su bienestar está el de ustedes” (Jer 29,7)“, agregan.

Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo de Tilarán-Liberia, siempre vota responsablemente. (Cortesía)

La Conferencia Episcopal finaliza su carta a los sacerdotes asegurándoles: “Confiamos este proceso electoral al Señor y a la intercesión de la Virgen de los Ángeles, Madre de Costa Rica, para que vivamos este tiempo con responsabilidad, esperanza, espíritu de armonía, fraternidad, alegría y paz”.

El próximo 1 de febrero el país vivirá elecciones presidenciales para el período comprendido entre 2026 y 2030.