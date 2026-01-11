Nacional

Santo Cristo de Esquipulas reunió a cientos de fieles en una actividad llena de fe, amor y esperanza

El Cristo Negro o Santo Cristo de Esquipulas reunió cientos de personas en una tradicional actividad llena de fe y de promesas

Por Rocío Sandí

Cientos de fieles católicos se reunieron este domingo para participar en una actividad llena de fe, amor y esperanza; en la tradicional peregrinación que sale de la Catedral Metropolitana, en San José, y va hasta el Santuario Nacional del Santo Cristo de Esquipulas, en Alajuelita.

Durante todo el camino, los participantes oraron a Dios para agradecerle los favores que les ha concedido y también le entregaron al Cristo Negro peticiones como la compra de una casa, el conseguir un trabajo, o la sanación de un ser querido.

Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
Cientos de personas participaron llenas de fe y promesas en la peregrinación. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)

Fue un río de agradecimiento y promesas, en una columna vertebral de asfalto que se dobló por la esperanza. El sol, ese verdugo de oro, caía a plomo sobre las espaldas, pero la fatiga es poca cosa cuando se lleva el nombre de Dios en la boca.

El camino se hace muchas veces pesado, pero la fe es más fuerte que el cansancio e impulsa a los fieles que hacen el sacrificio para ser escuchados por el Santo Cristo de Esquipulas.

Se vieron personas que caminaron descalzas por sus promesas hechas a Dios.

Este domingo coincidió la fecha de la peregrinación con la fiesta de la iglesia Católica del Bautismo de Jesús, celebración con la que oficialmente termina la Navidad. Debido a eso, muchos de los fieles que participaron en la procesión le entregaron a Dios este nuevo año y les encomendaron sus trabajos, su salud, sus estudios y los de sus hijos.

Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
Algunas personas llevaron su propia imagen del Cristo Negro a la peregrinación. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)

Padre Sergio Valverde festejó el paso del Cristo Negro

Como es costumbre, la peregrinación pasó por la iglesia de Cristo Rey y el padre Sergio Valverde, párroco de esa comunidad, armó tremendo fiestón.

Los peregrinos hicieron una corta parada para participar de cánticos y oración a cargo del padre Sergio. Además, el arzobispo, monseñor José Rafael Quirós, dio su bendición.

Además, servidores de la Asociación Obras del Espíritu Santo repartieron jugos, galletas y confites a todos los que participaron en la procesión.

Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
Cada quien presentó al Cristo Negro sus peticiones. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)

Con motivo de la fiesta del Santo Cristo de Esquipulas, en Alajuelita hay fiestas patronales que incluyen celebraciones litúrgicas como la novena, así como actividades en la comunidad, entre ellas venta de comidas en el parque.

El próximo jueves (15 de enero), será la solemnidad del Cristo Negro. A las 10 a. m. habrá una misa celebrada por monseñor José Rafael Quirós. Las celebraciones se mantendrán hasta el viernes 30 de enero.

Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
Algunos pagaron promesas y pidieron favores descalzos. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)
Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
El padre Sergio Valverde esperó a los peregrinos y armó una fiesta. (Obras del Espíritu Santo)
Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
Esta peregrinación se hace cada enero. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)
Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
La fe le dio fuerzas a los peregrinos cuando se sentían cansados. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)
Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
Mucha gente le tiene fe al Santo Cristo de Esquipulas, por eso le piden favores especiales. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)
Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
La peregrinación terminó en el Santuario Nacional, en Alajuelita. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)
Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
El camino estivo marcado por las oraciones de los fieles. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)
Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
Muchos devotos llegaron a Alajuelita y participaron la eucaristía, después de la procesión. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)
Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
Algunas personas decoraron sus casas, sabiendo que la imagen del Santo Cristo pasaría por ahí. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)
Peregrinación del Santo Cristo de Esquipulas de la Catedral al Santuario Nacional, en Alajuelita
La alegría fue parte importante de la peregrinación. (omada del Facebook del Santuario del Santo Cristo de Esquipulas)
