BN Pay dejó de funcionar: esto deben saber los clientes del Banco Nacional

Si usted es de los que usaba su celular para pagar en el súper o la pulpería con la aplicación BN Pay, preste mucha atención porque las reglas del juego cambiaron con la llegada del 2026.

El Banco Nacional (BN) confirmó que, desde el 1.° de enero, esta plataforma móvil quedó oficialmente desactivada y fuera de servicio para todos sus usuarios.

A pesar de este cierre, la entidad bancaria envió un mensaje de tranquilidad a su clientela, asegurando que la desactivación de esta herramienta no representa un retroceso tecnológico ni afecta la seguridad de los fondos, sino que responde a una evolución hacia plataformas con mayor alcance mundial.

El Banco Nacional desactivó la aplicación BN Pay, sin embargo, afirmó que esta medida no afectará a sus clientes. Foto: John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

¿Por qué fue desactivada?

El Banco Nacional explicó que debido a que pocos utilizaban la aplicación, se tomó la decisión de desactivarla para optimizar recursos.

“Es importante recordar que bancos nacionales e internacionales iniciaron hace algunos años el lanzamiento de sus propias billeteras digitales con el fin de ofrecer un producto en auge a sus clientes. Posteriormente, los gigantes tecnológicos lanzaron sus propias plataformas de pago, como Google Wallet y Apple Pay, que rápidamente se posicionaron en el mercado”, dijo Claudia Salas, directora de Emisión Comercial y Operaciones del BN.

“Ante este movimiento natural y debido a la baja usabilidad por parte de los usuarios, que en el caso de BN Pay no alcanzan las 500 personas, y al bajo nivel transaccional registrado en 2025, el BN tomó la decisión de optimizar recursos, iniciar un proceso de migración para que sus clientes utilicen otras plataformas globales de pago y al mismo tiempo desactivar BN Pay, tal y como lo han hecho otras entidades financieras dentro y fuera de Costa Rica”, añadió.

¿Cómo pueden los clientes BN realizar pagos electrónicos?

¡No se asuste! Que BN Pay haya muerto no significa que usted tenga que andar cargando efectivo o sacar la tarjeta plástica siempre. El Banco Nacional recordó que sus tarjetas son plenamente compatibles con las billeteras más famosas del mundo.

Los clientes del BN pueden realizar pagos electrónicos a través de Google Wallet o Apple Pay. (TEC/pagos electrónicos, billetera digital)

Si usted quiere seguir pagando con su dispositivo, debe entrar a la tienda de aplicaciones, de acuerdo con el tipo de sistema que usted tiene, ya sea Android o iOS, y buscar Google Wallet, Apple Wallet u otra billetera disponible según el dispositivo.

Después de que instale la aplicación, debe elegir la opción “agregar tarjeta” y seguir el proceso de validación, en el que debe agregar el número de tarjeta y código de seguridad.

Para pagar, solo debe acercar su celular o reloj inteligente al datáfono con la tarjeta visible en la pantalla.

¿Qué pasa si tengo un celular que no permite hacer pagos sin contacto?

No todos los teléfonos tienen la tecnología necesaria para estas funciones. Para usar estas billeteras, el celular debe contar con NFC (Near Field Communication). Si su dispositivo no soporta esta tecnología, hay otras opciones.

Por ejemplo, pueden usar su tarjeta física de débito o crédito de forma tradicional, deslizando o insertando el chip en el datáfono.

El Banco Nacional afirmó que los clientes no pierden acceso a sus fondos ni a los servicios de la entidad.

Si prefieren hacer los pagos de forma electrónica, pueden hacerlo a través de BN Móvil y Banca en Línea.

“El BN Pay era solo un método de pago con el celular, no afecta los demás canales”, dijo Salas.

El BN señaló que también se pueden hacer pagos electrónicos a través de BN Móvil o Banca en Línea. (Canva /Canva)

