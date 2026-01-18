¿Cuándo salen los nuevos manuales del conductor y qué cambia en la prueba teórica?

¿Quiere aprender a manejar y aún no ha hecho la prueba teórica? Preste atención a la fecha en que saldrían los nuevos manuales del conductor.

La Dirección General de Educación Vial (DGEV) informó que el nuevo material saldría a la venta a más tardar el 2 de febrero.

A partir de este año, las personas interesadas en obtener la licencia pueden escoger el manual según el tipo de vehículo, es decir, automóvil o motocicleta.

“Los nuevos manuales fueron desarrollados con el objetivo de brindar una capacitación y evaluación más precisa, según del tipo de vehículo que la persona requiera conducir, ya sea automóvil o motocicleta, permitiendo evaluar de mejor manera las destrezas, habilidades y conocimientos básicos necesarios”, explicó la DGEV.

La DGEV informó que los nuevos manuales del conductor saldrían a la venta a más tardar el 2 de febrero. (MOPT/MOPT)

Las autoridades explicaron que los nuevos manuales, que tendrán un costo de 3.500, incluyen preguntas de práctica para que los futuros conductores puedan prepararse mejor para la prueba teórica.

Alertan no caer en trampas

En los últimos días, personas inescrupulosas han estado promocionando en redes sociales material que aseguran ser el nuevo manual o estar basado en el mismo, por lo que la DGEV alertó no comprarlo, pues es información falsa.

“Lo único que una persona necesita para prepararse para la prueba teórica es el manual de su respectiva prueba. Hacemos un llamado a invertir únicamente en el manual oficial, que ahora incluye preguntas de práctica, y no en material no oficial que incluso podría generar confusión”.

Cambios en la prueba teórica

A partir del 2 de marzo se aplicarán dos pruebas distintas: una para aquellas personas que solo quieren manejar un automóvil y otra para motocicletas.

Las pruebas teóricas se continuarán aplicando sin ninguna modificación hasta el 27 de febrero, aunque salgan a la venta a más tardar el 2 de febrero.

La prueba teórica de manejo tendrá cambios a partir del 2 de marzo, un mes después de que los nuevos manuales del conductor salgan a la venta. (Cortesía)

La DGEV indicó que toda persona que haya aprobado la prueba teórica antes del 27 de febrero, podrá matricular la prueba práctica para vehículo y/o motocicleta hasta el 31 de diciembre, sin neesidad de hacer otra prueba teórica.

Si han aprobado el examen teórico antes del 27 de febrero y no han hecho la prueba práctica al 31 de diciembre, conservarán aprobada la prueba teórica únicamente para automóvil.

