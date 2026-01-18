Juegos Nacionales Limón 2026: ¡Limón es tricampeón del baloncesto masculino!

Los limonenses, que ganaron el título en las justas de Alajuela 2023 y Guanacaste 2024, sumaron un galardón más a su espectacular historia para confirmarse como uno de los más importantes semilleros del baloncesto costarricense.
Esparza también logró una presentación de gran altura, ya que por primera vez en su historia llegó a la gran final y la medalla de plata es un éxito nunca antes obtenido para el baloncesto masculino.
La presea de bronce correspondió a Cartago, que derrotó a Escazú 62-58 en el partido por el tercer lugar.
