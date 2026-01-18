Juegos Nacionales Limón 2026: ¡Limón es tricampeón del baloncesto masculino!

Se hizo sentir en casa con todo su peso. El equipo masculino de Limón se consagró tricampeón de baloncesto en los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026.

Limón le cumplió a su gente, derrotó a Esparza 68-44 (37-24 al descanso) y se dejó la medalla de oro del baloncesto masculino (FECOBA/Cortesía)

En medio de una comparsa con tremendo sabor caribeño, en el gimnasio de la Universidad de Costa Rica (sede Limón), el quinteto limonense llenó de tremenda alegría a su provincia.

Pococí venció 4-0 a San José para obtener la medalla de oro por segunda ocasión consecutiva, en el futbol masculino. (Cortesía/Cortesía)

En la gran final por la medalla de oro, Limón venció 68-44 a Esparza (37-24 al descanso) y así armó la gran fiesta en su propia casa por tercera ocasión consecutiva.

Liberia dejó inscrito su nombre con letras doradas al derrotar a Palmares 51-48 y ganar la medalla de oro (FECOBA/Cortesía)

Los limonenses, que ganaron el título en las justas de Alajuela 2023 y Guanacaste 2024, sumaron un galardón más a su espectacular historia para confirmarse como uno de los más importantes semilleros del baloncesto costarricense.

Escazú se proclamó campeón del fútbol femenino de los Juegos Nacionales Provincia de Limón 2026, tras imponerse 2-0 ante Pococí en la gran final (Cortesía/Cortesía)

Esparza también logró una presentación de gran altura, ya que por primera vez en su historia llegó a la gran final y la medalla de plata es un éxito nunca antes obtenido para el baloncesto masculino.

El equipo de Cartago retuvo la corona ganada en Guanacaste 2024 al ganar la medalla de oro del balonmano femenino tras imponerse a Heredia 16-13 en la gran final (Federación de Balonmano/Cortesía)

La presea de bronce correspondió a Cartago, que derrotó a Escazú 62-58 en el partido por el tercer lugar.

El equipo de Liberia se proclamó campeón del balonmano masculino tras imponerse a La Cruz 28-23 en la gran final (Federación Costarricense de Balonmano/Cortesía)