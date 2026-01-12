Juegos Nacionales Limón 2026: El único atleta que lleva Cóbano sueña con ganar una medalla inspirado por su papá

Este domingo 10 de enero se inauguraron los Juegos Deportivos Nacionales Limón 2026 y a partir de este lunes comenzaron las competencias oficialmente. En total, 5.057 atletas de todo el país disputarán las medallas de oro, plata y bronce.

Están representados 81 de los 84 cantones del país; San José llega con 470 atletas y Alajuela con 442. Son las delegaciones más grandes. Hay dos cantones que van con un solo atleta, Río Cuarto y el Consejo de Distrito de Cóbano.

Por ello conversamos con Haswel Campos Masis (18 años), quien es el único atleta de Cóbano. Compite en Limón entre el sábado 17 y domingo 18 de enero. Lo encontramos después de una fuerte sesión de entrenamiento de este lunes 12 de enero.

Don Denis con su hijo Haswel a quien inspiró para que se montara en la bicicleta y diera siempre el 100% de rendimiento. (Cortesía/Cortesía)

Nos cuenta que recién tiene dos años de darle duro al ciclismo de montaña; antes era uno más de los muchos mejengueros de fútbol que hay en Cóbano. Lo suyo era ser defensa, pero no practicaba activamente ningún deporte. Por eso asistirá apenas a sus primeros Juegos Nacionales.

“Comienzo en el ciclismo por inspiración de mi papá (don Denis Campos Segura). Él todos los días se levanta a entrenar desde hace muchos años. Esa disciplina de él me motivó demasiado. Los amigos de ciclismo de papi me invitaban a pedalear y, cuando iba, me decían que tenía talento y, con esa motivación, me tiré al agua.

“Toda la vida he querido ser como mi papá es en el ciclismo: enamorado, disciplinado y constante. En ese camino estoy; ya me enamoré de la bicicleta, pero sé que me falta mucho”, reconoce el atleta de la disciplina de ciclismo de montaña.

“Clasificar a Juegos Nacionales fue muy duro, demasiado. Nunca dudé que lo lograría, pero sí se ocupa una gran preparación, restringirse en las comidas, levantarse muy temprano todos los días, tener la bici a punto siempre y dedicarse más del 100% a prepararse lo mejor posible”, comenta.

Haswel es el único atleta de Cóbano que estará en Limón 2026. (Cortesía/Cortesía)

¿Cómo vive ser el único atleta de Cóbano en Limón 2026? “Es bastante duro. A uno le gustaría tener uno o dos compañeros que cuando uno tiene un bajón esté ahí para apoyarlo, pero al mismo tiempo eso me ha hecho más fuerte mentalmente. Debo mantenerme 100% física y mentalmente en todo momento”, responde.

¿Piensa en medalla? “Claro. Voy con todo por subirme al podio. Daré mi máximo esfuerzo, para eso me preparo para ganar una medalla. Sería demasiado lindo porque Cóbano nunca ganó medalla en el ciclismo de montaña de Juegos Nacionales. No es fácil, al contrario, será demasiado difícil.

Nos recuerda que en una competencia de ciclismo de montaña son muchas las cosas que pueden suceder y así afectar los objetivos: una cadena reventada, una llanta estallada, una caída fuerte. “No se puede descansar un solo segundo de las 7 vueltas al circuito si se quiere ganar medalla.

“He entrenador muy fuerte, llego con un rendimiento ideal y con la motivación al máximo porque mi papá es mi inspiración, ya él me enseñó con su ejemplo que la bicicleta no regala nada, todo hay que ganárselo con el máximo esfuerzo”, reconoce.

Cinco mil atletas

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) confirma que estarán presentes 5.057 atletas, en representación de 79 comités cantonales de deportes y recreación y dos concejos de distrito, en la edición 42 de los Juegos Nacionales Limón 2026.

Va con todo en busca de meterse en el podio y lograr una medalla. (Cortesía/Cortesía)

“Las competencias de las 29 disciplinas; 23 deportes convencionales y 6 paradeportes, se disputarán a partir del martes 13 y hasta el sábado 24 de enero, distribuidas en los seis cantones de la provincia limonense: Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina, Limón y Talamanca.

Limón 2026 tendrá también seis deportes de exhibición; surf, rugby, cricket, porrismo, tiro con arco y esgrima.

Entre las 81 delegaciones participantes, San José y Alajuela son las más numerosas, con 470 atletas y 442, respectivamente; seguidas de Belén (247), Escazú (234) y San Carlos (214).

Está confirmado que en el atletismo se disputará la primera medalla de oro de las justas, y corresponderá al evento de lanzamiento de disco categoría sub 18 femenino, que arrancará a las 7 a.m. del martes 13 de enero y en el que 8 jóvenes procedentes de Corredores, Santa Cruz, El Guarco, Tibás, Grecia y Cañas lucharán por dejarse esa valiosa primera medalla de oro de Limón 2026.

Ronny Montero Orozco, intendente de Cóbano, comenta: “En el caso de Haswel se logró llevar a varias competencias de preparación donde logro estar en podio y a las carreras de eliminatorias donde logro la clasificación a Limón 2026.

Haswel compite el próximo fin de semana en Limón centro. (Cortesía/Cortesía)

“Esto es un esfuerzo de toda una comunidad el como deportista principalmente pero hubo situaciones donde la familia, vecinos, comercios nos unimos y logramos salir adelante para tener representación, esperamos los próximos Juegos tener más representación en varias disciplinas”.