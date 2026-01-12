Saprissa toma importante decisión con Ricardo Blanco

Saprissa dio noticias importantes sobre Ricardo Blanco, quien el torneo pasado pudo volver a las canchas tras más de dos años fuera por lesiones.

“Reconocer la recuperación de Ricardo Blanco, que le hemos firmado un contrato por seis meses más después, quien pasó por un momento difícil por sus lesiones y estamos bastante contentos”, dijo Erick Lonis en conferencia de prensa.

Ricardo Blanco renovó seis meses más con Saprissa. (Foto: El podcast de la hinchada. /Foto: El podcast de la hinchada.)

“Creemos que es un equipo equilibrado, buscamos cosas que el cuerpo técnico quería y nos sentimos satisfechos con eso”, aseguró Lonis sobre la planilla morada.

Ricardo Blanco volvió en el juego ante Puntarenas, del pasado 26 de octubre, cuando los morados ganaron 2-1, con el lateral ingresando de variante en los instantes finales.