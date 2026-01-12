Deportes

Saprissa toma importante decisión con Ricardo Blanco

Ricardo Blanco regresó a la cancha el pasado torneo y este lunes los morados dieron una importante noticia

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez y Yenci Aguilar Arroyo

Saprissa dio noticias importantes sobre Ricardo Blanco, quien el torneo pasado pudo volver a las canchas tras más de dos años fuera por lesiones.

“Reconocer la recuperación de Ricardo Blanco, que le hemos firmado un contrato por seis meses más después, quien pasó por un momento difícil por sus lesiones y estamos bastante contentos”, dijo Erick Lonis en conferencia de prensa.

Ricardo Blanco no pudo contener su emoción, al volver a jugar con Saprissa. Foto: El podcast de la hinchada.
Ricardo Blanco renovó seis meses más con Saprissa. (Foto: El podcast de la hinchada. /Foto: El podcast de la hinchada.)

“Creemos que es un equipo equilibrado, buscamos cosas que el cuerpo técnico quería y nos sentimos satisfechos con eso”, aseguró Lonis sobre la planilla morada.

LEA MÁS: La razón por la que Ignacio Hierro coloca a Alajuelense en el “top” de Centroamérica

Ricardo Blanco volvió en el juego ante Puntarenas, del pasado 26 de octubre, cuando los morados ganaron 2-1, con el lateral ingresando de variante en los instantes finales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ricardo BlancoSaprissaErick Lonis
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.