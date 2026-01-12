Erick Lonis revela el motivo por el que Mayron George no llegó a Saprissa

En Saprissa en algún momento sonó el nombre del nuevo fichaje de Sporting, Mayron George, quien no pudo llegar al conjunto morado por una razón que explicó Erick Lonis.

“Yo soy transparente, algunas cosas me gustaría que se queden en la intimidad de la negociación, pero en este caso nosotros tuvimos una reunión con el representante de Mayron George y en su momento él nos ofreció la posibilidad, pero cuando vimos los números, no, simplemente no había posibilidad y también por la situación de Saprissa”.

Erick Lonis comentó que la situación financiera de Saprissa les impidió fichar a Mayron George (Albert Marín)

“Hay que ser realistas, nos ha costado reconocer, cuando llegué a la institución la situación financiera era complicadísima, pero por alguna razón no se podía reconocer, entonces uno tiene que gestionar la parte deportiva en función de la financiera”.

Mayron George es el nuevo refuerzo de Sporting FC

“No podemos ser irresponsables, creo que en alguna medida la falta de responsabilidad financiera nos llevó a una situación de la que afortunadamente vamos saliendo”, dijo Lonis en Columbia.