Mayron George regresa al fútbol de Costa Rica y jugará con este club

El delantero Mayron George regresa a Costa Rica y este será el club con el que jugará el Clausura 2026

Por Yenci Aguilar Arroyo

El delantero Mayron George está de vuelta en Costa Rica.

El jugador, de 32 años, es el nuevo refuerzo del Sporting FC y se pone a las órdenes de Andrés Carevic, para el torneo de Clausura 2026.

De esta manera, el limonense regresa al país, luego de su paso por el Beitar Jerusalén de la Liga Premier de Israel.

Mayron George suma su segunda temporada en Israel, con el equipo de Jerusalén.
Mayron George regresa a Costa Rica, para jugar con el Sporting FC. Foto: archivo.

Mayron George en Sporting FC

De acuerdo con el equipo albinegro, George llega por un año al club.

Mayron se convirtió en legionario en el 2015, cuando dio el salto al OFI Creta FC, de la primera división de Grecia.

En el 2019 ganó la Copa de Dinamarca, mientras jugaba con el Midtjylland y un año después ganó la Copa de Hungría, cuando era jugador del Budapest Honvéd Football Club.

