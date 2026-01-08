La receta de Sporting FC para intentar romper la maldición y meterse a semifinales

Sporting FC inicia una nueva etapa con el objetivo prioritario de clasificar a las instancias finales, apostando por enamorar a la afición de Grecia y de la zona de Occidente, con un equipo que estará a cargo del argentino Andrés Carevic en el banquillo.

Los albinegros están listos para su debut, el 14 de enero, ante el Club Sport Herediano, pero la plantilla sigue en cambios de cara al inicio del campeonato.

José Miguel Cubero, gerente deportivo del club conversó con La Teja y habló de los objetivos del equipo albinegro para el torneo que está próximo a iniciar.

Sporting FC trasladó su proyecto para el cantón de Grecia. Foto: Marvin Caravaca. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

La plantilla: Porteros: Leonel Moreira. Defensas: Giancarlo González, Ian Lawrence, Yostin Salinas, Ariel Soto, Kevin Espinoza, Cristopher Meneses, Gabriel Solera. Volantes: Ryan Bolaños, Carlos Pineda, Jeffry Valverde, Ariel Aráuz, Armando Ruiz. Delanteros: Daniel López, Luis Díaz, Josimar Méndez, Dylan Ramírez.

Por las semifinales

- ¿Cuáles son los objetivos del club?

Claramente el equipo quiere buscar la clasificación a la siguiente fase. No va a ser fácil, hay muchas cosas a lo interno del club: cambio de sede, nuevo cuerpo técnico, pero dentro de la institución se siente un ambiente diferente, y si se logra la clasificación se puede pensar en algo más.

Además, queremos crear una identidad de la localía, tanto en Grecia como a nivel de Occidente, que la marca Sporting busque competir deportivamente y pelear cosas importantes.

Marcos Ureña es uno de los refuerzos del Sporting. Foto: prensa SFC. (Foto: prensa SFC. /Foto: prensa SFC.)

- Por años han tenido planillas competitivas, pero les cuesta la clasificación. ¿Qué están haciendo diferente para creer que ahora sí se puede lograr?

Se tomó una decisión en el cuerpo técnico, es algo importante que se trabajó y se logró. Conozco al cuerpo técnico que llegó y le dejamos claro el mensaje a los muchachos: el proyecto busca hacer diferencia, los jugadores son conscientes de que no podemos volver a pasar lo del semestre anterior y se siente un ambiente diferente.

Ahora, con el proyecto en Grecia tenemos una cancha más grande (105x68) y eso ayudará a que el pensamiento del jugador sea diferente, tengan hambre para crecer.

Las salidas: Erick Torres, Douglas Sequeira, Ian Smith, Yoserth Hernández, Alejandro Reyes, Adolfo Feoli, Gustavo Feoli. Las llegadas: Marcos Ureña, Jesús Bátiz, Johnny Álvarez, Alex López.

- ¿Ya está cerrada la planilla?

El día de hoy (miércoles) y mañana serán días importantes para cerrar tratos con jugadores que nos hacen falta.

- ¿En cuál cancha recibirán a Heredia en la primera fecha?

Siempre tendremos una cancha alterna, pero esperemos que todo esté listo para que el estadio, llamado Puente Piedra, pueda usarse para el primer juego, que será este miércoles 14 de enero, a las 7 p.m. contra Herediano, y de paso invitamos a la afición para que nos acompañen.

Andrés Carevic llegó al Sporting para el presente torneo. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Este jueves, veremos todo lo relacionado con el Comité de Licencias, para que se cumpla con todo. El estadio se ubica a un costado de la iglesia y sufrió algunas transformaciones, con respecto a la cancha, se cambió por completo y se ha hecho un esfuerzo para que esté en óptimas condiciones.

- ¿Por qué apostar por Andrés Carevic como técnico?

A la hora de buscar un entrenador pensamos en una persona que ejerza liderazgo. A Andrés lo conocí el tiempo en el que estuve en Alajuelense y puedo decir que es una persona responsable, un gran entrenador, que siempre ha peleado cosas importantes.

Sé la clase de liderazgo que puede ejercer en el grupo y el trabajo que hace en cancha, el manejo de grupo y si no ha logrado los objetivos es otra cosa, pero nos sentimos contentos de tenerlo en el equipo.