¡Casa lista! Así luce el nuevo estadio de Sporting en Grecia que recibirá a los “4 grandes” en tiempo récord

El nuevo estadio en Grecia en el que Sporting jugará como local sus partidos del campeonato nacional ya tiene listas las graderías para los aficionados griegos y de otras partes del país que quieran llegar a apoyar al conjunto albinegro o al rival de turno.

El medio Grecia Deportes publicó fotos de cómo luce la gradería del estadio Puente de Piedra, ubicado en La Argentina de Grecia, que contará con un aforo para 1.200 aficionados.

El nuevo estadio de Sporting se ubica en Grecia (Grecia Deportes/Grecia Deportes)

Este martes, el alcalde del cantón, Donald Quesada, visitó las instalaciones para una inspección del nuevo reducto de Sporting para el arranque del campeonato nacional, informó Grecia Deportes.

Los albinegros estrenarán el nuevo estadio cuando en la primera jornada del campeonato nacional, que dará su banderazo de salida la próxima semana, reciban al Club Sport Herediano.

El nuevo estadio de Sporting FC contará con un aforo de 1200 personas (Grecia Deportes/Grecia Deportes)

En la fecha tres, Sporting va a recibir al Saprissa; en la cinco, al Cartaginés; y en la séptima, a la Liga Deportiva Alajuelense, por lo que los clubes más importantes del país serán los primeros en visitar al cuadro albinegro en su nuevo reducto.

Sporting debutará en su estadio ante Herediano (Grecia Deportes/Grecia Deportes)

Sporting también estrenará entrenador con la llegada de Andrés Carevic luego de su paso por el Cartaginés, con el que logró llegar a semifinales, una instancia que sueñan los albinegros en alcanzar por primera vez en su historia con el técnico argentino.

Grecia será la nueva casa de Sporting (Grecia Deportes/Grecia Deportes)

Andrés Carevic ya sabe lo que es ser campeón nacional, cuando en el 2020 logró levantar el cetro con Alajuelense, además de ser monarca internacional, también con los manudos, en la edición de la Liga Concacaf de ese 2020 luego de vencer a Saprissa en la final.