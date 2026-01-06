Saprissa confirma la llegada de Minor Álvarez y explica por qué apostó por él

El Saprissa confirmó este martes, mediante un comunicado de prensa, la contratación del arquero Minor Álvarez por tres torneos cortos, es decir hasta junio del 2027.

En la nota publicada en la página web de los morados, calificaron al meta como un arquero de experiencia que llega para ayudar a crecer a sus compañeros más jóvenes.

Minor Álvarez es el nuevo guardameta del Deportivo Saprissa. (Deportivo Saprissa/Deportivo Saprissa)

“Minor, con toda su experiencia, llega a reforzar e impulsar un departamento de guardametas que es integrado por dos futuras promesas que son el futuro de la institución y quienes han integrado a nuestro equipo desde sus divisiones menores, por lo que conocen a plenitud el ADN Morado y la exigencia de formar parte del equipo más ganador del país”, explicaron.

Los tibaseños hicieron, además, una reseña de la trayectoria del arquero.

“El portero Minor Álvarez regresa al Deportivo Saprissa, donde arrancó su carrera como profesional en 2010 y, tras un paso por Belén FC y el Santos de Guápiles, pasó al fútbol guatemalteco donde mantuvo una importante carrera deportiva en dos etapas”.

“Primero, de 2013 al 2015, jugó con equipos importantes como Antigua, Malacateco y Xelajú. Y, posteriormente, de 2021 a la actualidad, jugó con Marquense y Cobán Imperial, incluso con este último club fue campeón el Torneo Apertura 2022″

“Esta será su tercera etapa en el fútbol de Costa Rica, ya que de 2016 al 2021 estuvo en suelo nacional con clubes como Cartaginés, Herediano y Pérez Zeledón”, destacaron.