Yashin Quesada y Erick Lonis tuvieron un intenso cruce de palabras al aire debido a una pregunta

Erick Lonis, director deportivo del Deportivo Saprissa, y el periodista Yashin Quesada, protagonizaron este lunes un tenso intercambio al aire cuando el comunicador lanzó una pregunta que incomodó visiblemente al dirigente morado.

El momento se dio en el programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia, donde Quesada invitó a Lonis y entró de lleno, sin rodeos, al consultarle por su actitud reciente ante la prensa.

Erick Lonis afirma que hay mucha gente que no habla de fútbol y quieren hacer solo polémica. (Jose Cordero/José Cordero)

“¿Por qué está tan irascible?”: la pregunta que encendió el ambiente

“Voy a entrar de una vez, así como le gusta a usted, a frentear, como lo hacía usted. ¿Por qué está tan irascible? ¿Por qué pelea tanto con nosotros los de la prensa? ¿Por qué no tienes tolerancia cuando te preguntan algo sobre Tavitín? ¿Qué es lo que lo tiene mal y disgustado con nosotros? ¿Qué tanto mal te estamos haciendo?”, lanzó Quesada.

Al escuchar el cuestionamiento, Lonis se rio y respondió con una repregunta directa:

“Yashin, ¿cuándo fue la última vez que peleé con usted?”.

El cruce por una conferencia y el tema Víctor Cordero

“El otro día sí me tiraste ahí, pero yo me quedé calladito”, respondió Quesada.

“¿Cuándo, cuándo, qué dije?”, replicó Lonis.

“Me tiraste en una conferencia de prensa porque yo había tirado una nota y usted empezó a decir que no era así, por lo de Víctor Cordero”, añadió el periodista.

“Pero fue porque usted tiró algo que no era”, contestó el director deportivo.

“Bueno, vamos a dejarlo ahí”, cerró Quesada… aunque el tema no terminó ahí.

Lonis se defiende: “Solo quiero defender la verdad”

Cuando el periodista intentaba pasar la página, Lonis retomó el punto para explicar por qué se le califica de confrontativo.

“Por eso dicen que yo soy confrontativo. Yo siempre he sido así”, señaló.

“No tanto, ahora te siento menos tolerante. Usted y yo tuvimos nuestros más y menos cuando usted era jugador, pero andás menos tolerante”, insistió Quesada.

“No me hablan casi de fútbol”

Ante ese señalamiento, Lonis explicó el fondo de su molestia en algunas entrevistas.

“Es que no me hablan casi de fútbol”.

El morado aseguró que el tema de Gustavo Herrera ya lo ha explicado en reiteradas ocasiones y que, aun así, la prensa sigue insistiendo.

“¿Por qué es que te disgusta? Te lo voy a decir así: la gente siente que te disgusta porque eso no salió bien, como usted y los demás esperaban, entonces te señalan que te falta humildad porque no salió”, profundizó Quesada.

Yashin Quesada le habló de manera muy directa a Erick Lonis. (JORGE CASTILLO)

La respuesta más personal de Lonis

Lonis entonces dio una respuesta extensa y cargada de vivencias personales.

“Fui capitán de la Selección como seis años, de Saprissa como siete, y antes de eso también era un líder. Uno es líder porque confronta, porque la gente cree que uno va a defender lo que es correcto, y a veces uno se equivoca”.

Añadió que su carácter ha sido malinterpretado en el país:

“En este país han malintrepretado. La gente tiene todo el derecho a decir en qué no está de acuerdo”,

“Si no tuviera la personalidad que tengo, no hubiera cogido un bus de Turrialba a las 4 p. m. después de entrenar dos veces, para llegar a la universidad a las 6 p. m., salir a las 9:45, coger otro bus, llegar a medianoche a Turrialba y entrenar al día siguiente. Esa es mi personalidad”.

Y cerró con una crítica directa:

“Hay gente que nunca habla de fútbol y siempre viene con mala fe, no conmigo, sino con Saprissa, que todo lo ven malo. A Saprissa lo vienen basureando desde hace un par de años, no sé por qué. Entonces, como vengo y defiendo lo que considero justo, hay gente que se enoja”.