La pregunta que incomodó a Erick Lonis en los 90 Minutos por la Vida

Erick Lonis se vio visiblemente incómodo ante la consulta sobre el exdelantero del Saprissa Gustavo Herrera

Por Eduardo Rodríguez

El paso de Gustavo Herrera por el Deportivo Saprissa sigue siendo un tema en boca de muchos, pese a que el delantero canalero ya no sigue en la institución morada.

Este domingo en los 90 Minutos por la Vida, Erick Lonis salió a dar declaraciones a la prensa, y la consulta sobre Tavitín Herrera llegó, ocasionando una visible incomodidad en el exportero morado que siempre fue un defensor del panameño, pese a que su aportación en el Monstruo fue prácticamente nula.

Erick Lonis habló sobre la salida de Gustavo Herrera (Mayela López/Mayela López)

“Díganme una cosa, yo les pregunto a ustedes cuántos jugadores de la Liga, de Heredia, no han dado lo que se espera. ¿Qué es la obsesión que tienen con el muchacho? La Liga también ha sacado jugadores; hay algunos que no van a ser contratados, ¿qué es la obsesión con el muchacho de 19 años?”.

“Tal vez no le fue bien, le pesó mucho, empezó con mucho ímpetu, pero a otros jugadores en otros equipos con mayor cartel y mayor salario no les ha ido bien y no han salido del equipo y no veo por qué tanto drama con el tema”, dijo Lonis ante la consulta del rendimiento de Tavitín.

El propio Erick explicó sobre la situación con la que terminó saliendo del club el jugador panameño.

Gustavo Herrera solo anotó un gol con Saprissa (Mayela López/Mayela López)

“Nosotros llegamos a un acuerdo con Gustavo y Nicolás (Delgadillo), ambos; sobre todo Gustavo tiene ofertas de diferentes clubes. Vamos a ver, tanto el club panameño que va a jugar la Liga de Campeones, como un interés en la MLS, de un grupo brasileño; vamos a esperar porque nosotros tenemos una excelente relación con el Club San Miguelito, que es el dueño de la ficha y que nos ha dado toda la confianza para nosotros mantener negociaciones con esos equipos”, explicó Lonis sobre la situación de Gustavo Herrera.

El exjugador del Saprissa logró anotar tan solo un gol con la institución morada en la victoria del monstruo 1-3 ante Guadalupe por la fase regular del certamen, siendo el tercer tanto de dicha noche para los morados.

Teniendo unos números muy bajos, Gustavo vivió muchas críticas por parte de la propia afición de Tibás a lo largo del semestre.

