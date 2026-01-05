“¿De quién es Canal 7?”: Jafet Soto explota y lanza dardo al Saprissa por supuestos pagos a prensa

Jafet Soto, presidente del Club Sport Herediano, habló sin pelos en la lengua sobre la polémica que sacudió al fútbol nacional en semanas recientes, cuando periodistas y dirigentes denunciaron supuestos pagos a comunicadores para hablar bien de clubes o jugadores.

Diversos comunicadores, así como los dirigentes Erick Lonnis y Juan Carlos Rojas, expresidente del Deportivo Saprissa, señalaron que en Costa Rica existirían clubes y agentes que pagan a reporteros para promoverlos.

jafet Soto fue muy directo sobre el tema de los presuntos pagos a periodistas. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“Se le ha hecho más drama de la cuenta”

Al ser consultado directamente por el tema, Jafet Soto fue claro en que no cree que esto ocurra como se ha planteado, al menos con pagos directos en efectivo, y considera que se ha exagerado la discusión.

“¿De quién es Saprissa? ¿De quién es Canal 7? ¿De los dueños de Saprissa? ¿No? Entonces quiere decir que les pagan a los periodistas para que hablen bien de un equipo o mal. Creo que estamos cayendo en una contradicción”, expresó.

El jerarca florense fue más allá y cuestionó la lógica del argumento.

“Hay trabajadores que trabajan para esa televisora y tienen que trabajar para Saprissa. ¿Entonces quién le paga a quién? ¿Cómo es la cosa? Creo que le estamos dando mucha vuelta al tema”, añadió.

Tratos, exclusivas y viajes: “Pasa en todo el mundo”

Soto reconoció que sí existen tratos diferenciados, pero los enmarcó dentro de una dinámica global del periodismo deportivo.

“Los medios necesitan al fútbol: noticias, jugadores, es parte de un todo. Eso de pagar o no pagar, no creo que sea así de ‘¿cuánto quiere? ¿10 pesos?’. No creo que pase de esa forma”, explicó.

Eso sí, admitió que hay beneficios indirectos.

“Puede haber exclusivas, trato diferenciado, algún viajecillo donde les pagan hotel y avión, y eso pasa en todo el mundo. No podemos tapar el sol con un dedo”, sentenció.

Incluso, recordó un episodio del pasado para reforzar su punto, sin mencionar nombres, cuando un periodista muy reconocido hacía programas desde un lugar ligado a un exdirigente de un club grande.

“No voy a decir el nombre de un lugar que está en Escazú y era de un ya no presidente de un equipo grande y ahí un periodista muy reconocido de Costa Rica hacía sus programas. Entonces, eso también es pagarle para que hable bien del equipo. Creo que todo está ligado y es demasiado la cosa que se da”, indicó.

Jafet Soto le tiró una indirecta a Juan Carlos Rojas, expresidente del Saprissa. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

“Los fichajes no se deciden por lo que diga la prensa”

Para Jafet Soto, atribuir fichajes o movimientos de jugadores a lo que diga la prensa no tiene sustento real.

“Un jugador no va a un equipo por lo que diga un periodista, eso pasa por la capacidad de negociación de cada club”, afirmó.

Y cerró restándole peso al debate:

“Creo que le hemos dado mucha bola a un tema que no tiene tanta importancia”.