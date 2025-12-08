¿Es Jafet Soto el principal responsable del fracaso? Heredianos responden

El rotundo fracaso del Herediano al quedar eliminado en la fase regular del torneo ha generado diversidad de criterios y de culpables, ya que las expectativas con los florenses, tras ser bicampeones nacionales de la mano de Jafet Soto en el banquillo, eran muy altas.

El tema con los rojiamarillos no va solo por el hecho de finalizar quintos en la tabla y, por ende, fuera de las semifinales, sino que hay que sumarle la inversión de futbolistas en el tema de fichajes y lo ocurrido en la Copa Centroamericana, quedando último de su grupo.

Jafet Soto fue el ténico bicampeón con el Herediano y el que acabó en el banquillo cuando quedaron fuera de las fases finales. (La Nación/Fotografía: Jorge Navarro)

Para el inicio del torneo, Pablo Salazar fue quien asumió las riendas del monarca luego de que Jafet se hiciera a un lado después de ganar el bicampeonato; no obstante, su paso fue efímero, ya que en la jornada tres del certamen, Soto regresó para dirigir un juego, en el Morera Soto ante la Liga, y después darle paso a Hernán Medford.

La apuesta del Pelícano no funcionó, por lo que Soto dirigió nueve partidos a lo largo del semestre, con tres derrotas, cinco victorias y un empate, quedando quinto luego de sumar 26 puntos, quedando a uno de Liberia, que se quedó con ese último boleto a semifinales.

Heredianos opinan sobre el decepcionante semestre del equipo florense

¿Qué tanta responsabilidad tiene Jafet Soto en el fracaso del equipo?, ¿cree que este haya sido el mayor fracaso del equipo en la historia reciente del club?, el tema de los procesos con entrenadores; fueron las preguntas que La Teja le realizó a conocidos aficionados florenses.

“Jafet tiene responsabilidad en el fracaso; hablar de porcentajes creo que es muy aventurado, pero tiene responsabilidad, así como es el gran artífice de todos los éxitos del Herediano en los últimos años”, comentó Fabián Zumbado, periodista y aficionado rojiamarillo.

“Es el mayor fracaso en 17 años de la institución, sin duda alguna, porque no estamos compitiendo en la fiesta grande, y un equipo grande tiene que competir en estas instancias. Sé que dentro del camerino, Jafet sabe lo que se debe hacer para volver y sé que Herediano va a volver; es un golpe muy duro”, añadió Zumbado.

Jafet Soto y el Herediano se quedaron fuera de las semifinales por un punto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“En 17 años una vez, es un porcentaje bajo; yo creo que no es un tema determinante, porque Herediano ha tenido éxitos. Ahora todos se aprovechan para decir que esa fórmula no funciona; es una vez, y los que saben de estadística creo que deben entender que no es muy representativo”, acotó Zumbado sobre el tema de los cambios constantes de técnicos en Heredia.

Fran Ramírez, reconocido aficionado del Team en redes sociales, nos dio sus criterios sobre la situación de Herediano en este semestre recién concluido para el actual bicampeón nacional.

Sobre la responsabilidad de Soto manifestó: “Como entrenador, claramente carga con cierta cuota de responsabilidad, al igual que todo el cuerpo técnico.

“Llamarle el mayor fracaso a una eliminación después de 17 años clasificando, sin estadio, inclusive quedando campeones en otros salones de eventos y celebrar a oscuras, entre un montón de cosas más, y donde Fuerza Herediana nos da lo mejor y nos lleva hacia un futuro increíble, sin duda alguna llamarle el mayor fracaso a esta eliminación sería no tener memoria.

“Claro, Fuerza Herediana nos tiene acostumbrados a esto, a clasificar y levantar la copa, y es normal que lo vean como el mayor de los fracasos”, añadió Ramírez.

“Este golpe marcará un antes y un después, y no solamente con la decisión de mantener o no a un entrenador, también con jugadores. A título personal, pues me encantan los procesos y me gustaría que llegue un entrenador que se quede por mucho tiempo”, sentenció Fran.