¿Cuándo fue la última vez que otro de los equipos grandes se quedó fuera de las fases finales?

Herediano quedó fuera de las fases finales del campeonato nacional, algo que no le pasaba desde el 2008.

De hecho, eso es algo poco habitual de ver con el Team, Saprissa y Alajuelense.

Antes del presente fracaso de los florenses, fueron los manudos, de los tres grandes, en quedarse fuera antes de las fases finales, y esto sucedió en el Clausura 2019, bajo el mando de Hernán Torres.

Alajuelense quedó fuera en el 2019 de las fases finales. (Albert Marín)

En dicho semestre, los manudos vivieron una plaga de lesiones que los dejó mermados en gran parte del torneo, acabando en la sexta casilla de ese certamen.

En ese torneo, tuvimos resultados poco habituales, ya que San Carlos terminó como puntero con 39 unidades, seguido de Saprissa con uno menos. Pérez Zeledón acabó con 37 y Herediano cuarto con 34, clasificando por un gol sobre Cartaginés que logró ese mismo puntaje.

La Liga finalizó con 32 puntos, en la sexta casilla, después de acumular ocho victorias, la misma cantidad de empates y seis derrotas.

En dicho campeonato, San Carlos logró su única estrella como campeón nacional tras vencer al Saprissa en la final del torneo.

La última vez en que Saprissa se quedó fuera de una fase final del campeonato nacional

Saprissa es actualmente el equipo del fútbol nacional con más tiempo sin quedar fuera de la fase regular, ya que esto sucedió por última vez en Invierno 2010.

En ese semestre, los tibaseños, dirigidos por Roy Myers, acabaron en la penúltima posición con 16 puntos, solo por delante de la Universidad de Costa Rica.

Saprissa se quedó fuera de las fases finales por última vez en el 2010. (albert marin)

En esa ocasión, los morados lograron solo cuatro triunfos, misma cantidad de empates y ocho pérdidas.

Al final del torneo, Alajuelense se coronó campeón, con Óscar Ramírez, en su primer torneo con los manudos, en la final contra el Herediano, acabando una racha de cinco años sin títulos para los erizos.

Los morados estuvieron al borde de quedar fuera de la segunda ronda en el torneo anterior; sin embargo, en la última fecha derrotaron a Pérez Zeledón, y Sporting le ganó a Cartaginés en el Fello Meza, para que el Monstruo pudiera clasificar, pese a que luego no pudieron conseguir el título.