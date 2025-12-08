Deportes

José Saturnino Cardozo no pudo ocultar su alegría tras clasificar a semifinales con Liberia

José Saturnino Cardoza no oculto su alegría tras lograr el objetivo de clasificar con Liberia a las fases finales

Por Eduardo Rodríguez

Liberia logró el objetivo que tanto perseguía, llegar a semifinales, y para eso tuvo que rescatar un empate sin goles en el Fello Meza de Cartago.

Herediano se quedó en el camino, pero los pamperos jugaron con fuego tras la victoria de los aún bicampeones nacionales, ya que una anotación ante Cartaginés los dejaba sin opciones de clasificar por diferencia de gol, pero supieron aguantar.

José Saturnino Cardozo no pudo ocultar su alegría tras conseguir el pase a la siguiente ronda con el conjunto pampero.

Cartaginés vs. Liberia
José Cardozo logró el objetivo de clasificar con Liberia a semifinales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Contento y feliz por la ciudad, por nuestra gente, por los jugadores. Cuando nos juntamos el 29 de julio en la presentación, yo le dije a nuestra gente que dependíamos mucho de la afición, porque uno solo no puede lograr el sueño que teníamos todos; los jugadores merecían esto, y mucha gente lo tomó de buena manera, otros de mala manera”, dijo en conferencia de prensa.

José fue claro en la dificultad de lograr esto con Liberia por los otros equipos que regularmente siempre están sembrados en la siguiente ronda.

“Yo siempre les decía a mis jugadores que había que prepararse bien; sabíamos a quién nos teníamos que enfrentar, donde normalmente en este fútbol solo hay un lugar para los demás equipos y no es tan fácil para los demás clubes, pero este equipo lo logró”.

Saturnino dejó claro los sacrificios que tuvo que hacer su equipo para conseguir este boleto a la siguiente fase.

Cartaginés vs. Liberia
Jugadores de Liberia festejaron el pase en la cancha del Fello Meza. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Me siento contento y orgulloso por ellos; trabajamos triple turno en la pretemporada, nos levantábamos a las 4:30 de la mañana, a las 5:30 a.m. estábamos corriendo. Sabíamos que teníamos que estar muy bien físicamente, para pelear con esos equipos que pueden tener más jerarquía y plantel que nosotros”.

Liberia se medirá a Alajuelense en la ronda de semifinales, mientras que Cartaginés se topará con el Saprissa por un boleto a la final.

