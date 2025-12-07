Olvidó los tragos amargos: Así captaron a Keylor Navas en Las Vegas tras el duro golpe con la Sele

Al guardameta nacional, Keylor Navas, se le vio como parte del público que disfrutó de la cartelera de la UFC 323 en Las Vegas.

LEA MÁS: Periodista Leonardo Cordero denunció que lo “trataron de comprar” para hablar bien de equipos

El portero de la Selección Nacional de Costa Rica, y de los Pumas de México, se encuentra de vacaciones tras la eliminación de su club en la Liga MX, y del fracaso de la Tricolor en la eliminatoria para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

Keylor Navas estuvo presente en Estados Unidos viendo la UFC. (X Alex Déleon/X Alex Déleon)

Al guardameta nacional se le vio, junto a su esposa Andrea Salas, y más figuras reconocidas como parte del público, siendo presentado por las redes de le UFC, como una de las estrellas presentes en dicho evento.

Navas volvería a la acción hasta enero, cuando los Pumas regresen a competencia en el campeonato de la Liga MX.