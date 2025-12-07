Vea el gol del costarricense Jeyland Mitchell en el triunfo del Sturm Graz

Jeyland Mitchell fue protagonista en la victoria del Sturm Graz de 2-1 sobre el Grazer tras una jugada a balón parado.

Mitchell fue estelar, jugando 87 minutos del compromiso en el que su club ganó, con un gol suyo de cabeza a los siete minutos de juego.

Maurice Malone marcó el segundo a los 67 del compromiso, mientras que la visita descontó en el 90+10 por intermedio de Christian Lichtenberger.

Jeyland Mitchell anotó en el triunfo del Sturm Graz. (Sturm/Sturm.)

El Sturm Graz es segundo lugar en la tabla de posiciones, con 28 puntos, uno menos que el líder Salzburgo.

Mitchell y compañía volverán a la acción el jueves 11 de diciembre cuando reciban al Estrella Roja de Serbia por la Europa League, mientras que por el campeonato doméstico, hasta el domingo próximo en la visita al Austria Wien.