Jeyland Mitchel realizó una publicación que dejó a muchos con dudas sobre su estado de ánimo en Europa

Jeyland Mitchell, defensor costarricense del Sturm Graz de Austria, realizó este sábado una publicación en sus redes sociales que deja a muchos con la duda sobre su estado de ánimo.

El zaguero publicó unas fotos en las que en algunas se ve serio o lamentándose en el campo de juego, como una en blanco y negro con una camiseta en la cara, por ejemplo.

Una de las que llama más la atención dice, “Más dinero, menos amigos” y otra es de cuando era un niño pequeño y sale al lado de Paulo César Wanchope en Limón.

Jeyland Mitchell y su mensaje en redes sociales. (Captura pantalla/Captura pantalla)

Jeyland vive momentos complicados en lo futbolístico en las últimas semanas, no fue convocado para esta fecha FIFA con la Selección de Costa Rica y en su club tiene pocos minutos, en cinco partidos apenas suma 94 minutos.

En los comentarios de la publicación recibe apoyo de otros jugadores como Warren Madrigal y aficionados, en un momento que no la está pasando tan bien, por lo visto, mientras que otros le piden que se esfuerce un poco más para que “no lo deje el tren”.

Mitchell es ficha del Feeyenord de Países Bajos, que lo prestó al cuadro austriaco para tener más regularidad, dado que con los rojiblancos el técnico Robin van Persie no contaba con él.

