Jeyland Mitchell seguirá brillando en Europa, pero ahora con otros colores. (Feyenoord/Feyenoord)

Jeyland Mitchell, el joven defensa costarricense, continuará su carrera en Europa, pero ahora defendiendo nuevos colores.

Durante las últimas horas circulaban rumores sobre un posible cambio de aires y este martes la noticia se confirmó oficialmente: se trata del Sturm Graz de Austria, bicampeón del fútbol de ese país.

El tico pertenece al Feyenoord, por lo que su llegada al nuevo club sería en calidad de préstamo.

Desde la llegada del entrenador Robin van Persie, Mitchell no ha sido tomado en cuenta, a pesar de haber mostrado buen rendimiento, incluso en la Champions League.

Actualmente, el defensor se está recuperando de una lesión.