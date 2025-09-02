Gustavo López se sumó a las críticas contra Erick Lonis y le tiró un filazo por esta razón

Gustavo López defendió el trabajo de colegas como Anthony Porras (Johan Rojas Ortega)

Gustavo López es otro periodista que se sumó a las críticas contra Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo de Saprissa, tras escuchar unas declaraciones que le parecieron desafortunadas de parte del morado.

Para el comunicador, el exarquero se equivocó con la postura que tomó en la defensa del futbolista Gustavo Herrera, pues dijo que las críticas al jugador vienen porque los aficionados se ponen a escuchar a periodistas que lo critican y no saben nada de fútbol.

El domingo, en el programa Deporte Más en canal 7, Lonis señaló a los periodistas Josué Quesada y Anthony Porras como ser dos de los que ponen a la afición contra el pana. “Ustedes se dejan convencer por gente que no sabe de fútbol“.

Para Tavo, no está bien que Erick descalifique las opiniones de la gente que no está de acuerdo con él, con frases como esas.

“No hay que descalificar a la gente que piensa diferente, ahí es donde yo trato de poner el punto sobre la i, no porque yo piense eso, voy a decir que los que digan que Gustavo Herrera es un paquetazo, que no es jugador para Saprissa, que no rinde, que lleva once partidos de nada, solo por eso no voy a descalificarlos y decir que no saben de fútbol”.

López afirma que el fútbol no es una ciencia exacta ni nada por el estilo, entonces allí es donde se dan las diferencias de criterio que en un deporte así, deben aceptarse.

“La diversidad de criterios es lo que enriquece una discusión, si todos pensamos igual, eso es justamente lo que pasa en una dictadura, en la que intentan provocar que todos piensen igual y no haya nadie que disienta de lo que yo digo, que todos piensen igual para solo yo tener la razón, entonces que solo haya un punto de vista, el mío, es lo que pasa en muchos países en los que no hay libertad de expresión.

“Muchas veces el fútbol es un reflejo de la sociedad y por eso a mí no me gustan este tipo de frases y no me gustaría que nuestro fútbol se convirtiera en eso, que porque yo crea fehacientemente que este jugador es un buen futbolista, voy a decir que los que no opinan igual a mí, no saben de fútbol porque los estoy descalificando sin argumentos”.

Tavo acabó diciendo que a colegas como Porras y Quesada los respeta y los reconoce como buenos periodistas que conocen del deporte y tienen derecho a dar su opinión.

“Yo considero que ellos saben de fútbol, que sepa más Lonis, o que sepa más Josué o Anthony, bueno pues a lo mejor sí, pero eso no los descalifica a ellos para opinar. Pues, además, creo que hay muchos que opinan que Gustavo Herrera no ha hecho bien las cosas. Yo creo que es un buen jugador, pero no descalificaría a nadie por decir lo opuesto”, finalizó.